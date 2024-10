De la música infantil a las canciones de Serrat: un vistazo al universo de Daniel Allaria

Daniel Allaria Oriol es cantante, autor y compositor porteño, cuyo camino musical estuvo siempre marcado por el repertorio de Joan Manuel Serrat, el célebre cantante catalán que pasó a la historia con temas como “De vez en cuando en la vida” y “Esos locos bajitos”.

Aunque la trayectoria de Allaria está consagrada fuertemente en el mundo infantil, en esta etapa de su vida comienza un nuevo proyecto destinado a un público más adulto. “De Serrat y de las mías” es un unipersonal donde el artista propone un repertorio de temas del cantante catalán sumergidos en un cancionero de su autoría.

“Yo empecé en el año 1975 a hacer música siguiendo los pasos de Serrat como un modelo de cantautor y empecé luego a componer mis temas muy inspirado por su estilo. No mucho tiempo después, por circunstancias fortuitas, se me dio la oportunidad de dar clases de música a niños en Buenos Aires, y parece que eso me motivó, sin pensarlo, a escribir algunas canciones para los nenes del taller”, comenta el músico a Los Andes.

“Así poco a poco me fui me fui involucrando hasta que me convertí, sin buscarlo, en un especialista en música infantil; tanto en la creación de canciones, música para teatro infantil, y también en docencia y educación, lo que es investigación en temas educativos relacionados con la música en los primeros cinco años de vida. A tal punto que terminé dando conferencias en distintos países y escribí libros, artículos y revistas especializadas”, agrega.

Su trayectoria en Mendoza

Luego de varios años, Daniel Allaria se mudó a la provincia involucrado en un proyecto que desarrollaron junto a su esposa durante 30 años: el emblemático jardín de infantes Duende Fló, que cerró sus puertas definitivamente en la pandemia.

Luego de toda una carrera en el mundo infantil, el artista decidió volver a sus inicios de cantautor y despegarse un poco de ese mundo. Armó un repertorio remitiéndose a esa época, mezclando canciones propias (ya que nunca dejó de componer su música para adultos, paralelamente a la de niños) y algunas de Serrat.

Comenzó esta nueva etapa presentándose en “Donde duerme la luna” el pasado 7 de septiembre en Chacras de Coria, y continúa con otro show en Buenos Aires este 17 de octubre en el pub “La Dama de Bollini”. El próximo 9 de noviembre, estará nuevamente en Mendoza, en “Casa Montenegro”.