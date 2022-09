De Cuyo al mundo: el bandoneonista Juan Pablo Jofré grabó un disco con la Sinfónica de Londres

El compositor y bandoneonista argentino, nacido en San Juan, y destacado a nivel internacional Juan Pablo Jofré grabó un disco junto a la Orquesta Sinfónica de Londres (una de las más prestigiosas y antiguas del mundo). Formó dúo con la clarinetista coreana-americana Seunghee Lee.

El disco, titulado “Aspire”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música, e incluye composiciones propias de Jofré, además de “Tango Étude” de Ástor Piazzolla (con arreglo suyo) y una obra del brasilero Heitor Villa-Lobos.

“Es mi quinto disco, fue un sueño hecho realidad, porque fue durante la pandemia. La grabación se canceló dos veces, después cerraron las fronteras, hubo muchísimas cosas entre medio, pero gracias a Dios después de las vacunas se pudo llevar a cabo este proyecto tan añorado”, explica el músico en una entrevista con Los Andes.

Consultado acerca de cómo definiría su trabajo para este disco, Juan Pablo Jofré consideró que “la obra más grande es el Concierto para Clarinete y Bandoneón, que es una obra con la que estoy muy contento porque la escribí con mucha dedicación y amor, pero también con ganas de descubrir sonidos nuevos, explorar formas...”.

“Trabajé muchísimo la orquestación y creo que es un gran aporte a la música argentina y al bandoneón, para que los jóvenes futuros también puedan tocar obras orquestales grandes, conciertos, y puedan tener de referencia una grabación con una de las mejores orquestas del mundo”, reflexiona sobre la pieza que él compuso.

La dirección de orquesta estuvo a cargo del maestro italiano Enrico Fagone y la grabación se realizó en St. Luke’s Church, una iglesia londinense del siglo XVIII que fue restaurada para convertirse en sede de la Sinfónica. El disco fue editado por el sello Música Solís fundado por Lee.

Los inicios

Juan Pablo Jofré nació en la provincia de San Juan y es hoy uno de los referentes del tango contemporáneo en el mundo, tanto por la calidad de sus composiciones -que fusionan el tango con la música clásica- como por su interpretación virtuosa del bandoneón.

Comenzó sus estudios en Buenos Aires con Julio Pane -bandoneonista del Sexteto de Astor Piazzolla- y después de ganar el Premio Fondo Nacional de las Artes a los 25 años de edad se radicó en Nueva York.

Recordando su infancia y los primeros años de estudio, mencionó un momento que quedó registrado en su memoria: “Uno de los días más lindos de mi vida fue cuando me di cuenta de que la música también se podía estudiar, que no es solamente un juego, una diversión. Ahí fue cuando empecé formalmente con las teorías musicales, armonía, contrapunto, análisis, historia de la música y orquestación, y más tarde se me dio por el bandoneón”.

Juan Pablo Jofré con la Orquesta Sinfónica de Londres.

Siendo este instrumento considerado uno de los más complejos a la hora de ejecutar, y a la vez casi específico del tango, sorprende que un músico tan joven y a la vez de formación orquestal lo elija para profesionalizarse. “Como viví con mis abuelos muchos años, ellos eran muy tangueros, el tango era la música que se escuchaba todo todo el día en mi casa. Además mis abuelos siempre me hacían cantar. Pero cuando escuché a Astor Piazzolla fue una revelación. Mis abuelos fueron factores muy importantes para que yo decidiera tocar el bandoneón”, recuerda.

Juan Pablo Jofré

Desde ese momento, su formación no cedió. “Cuando tenía veinte años sentí que tenía que irme para seguir con mi carrera. Decidí ir a Mendoza, donde conocí gente muy especial con la que crecí mucho y cultivé grandes amigos. Fueron seis años inolvidables. Estudié también en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo, también música de cámara con Néstor Longo, con quien aprendí muchísimo. Estudié bandoneón con Aníbal Guzmán. Otras cosas que ocurrieron en Mendoza fue que gané el Premio Fondo Nacional de las Artes, conocí a Daniel Binelli -que me dio cartas de recomendación que me abrieron muchas puertas-, formé un trío con Mario Galván y Georgina Zgaib, el Angel Trio. Después de seis años recibí la invitación de dos grandes músicos y amigos: Rodolfo Zanetti y Bruno Cavalaro, para ir a Washington y ahí fue donde se abrieron las puertas para quedarme, me dieron una visa de artista, y empecé de a poco a trabajar con muchos músicos de todo el mundo”.

Juan Pablo ha grabado composiciones con las más importantes orquestas y recorrido los más renombrados escenarios de Estados Unidos, Europa y Asia. En julio de 2022 visitó Argentina para estrenar música propia en el CCK como invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, y además presentarse en el Mozarteum de su ciudad natal.

Ensayo de Juan Pablo Jofré con la Orquesta sinfónica de Londres

“Extraño mucho Argentina, San Juan, Mendoza, son tres provincias muy importantes para mí. El clima, los amigos, la familia… Estuve hace poco con la Sinfónica Nacional en Buenos Aires y la encontré muy linda, me parece una ciudad maravillosa. Hace muchos años que no voy para Mendoza, que es uno de mis lugares favoritos también en el mundo”, confiesa.

Por último, consultado acerca de qué le diría a los jóvenes músicos desde su experiencia, Juan Pablo manifestó: “Que hagan música con amor, con honestidad, con mucha pasión, que descubran su propia voz, que no compitan y no se comparen porque todos somos un eslabón para poder seguir creando música”.

“Aspire” es un álbum que se destaca por la sinergia musical entre Jofré y Lee, quienes expresan la versatilidad de sus instrumentos, combinándolos y contraponiéndolos a lo largo de las piezas musicales, con momentos orquestales exquisitos.

Juan Pablo Jofré junto al director de la orquesta, Enrico Fagone y la clarinetista Seunghee Lee

“El bandoneón sigue siendo un instrumento exótico en la mayor parte del mundo. Con Seunghee Lee nos conocimos en un concierto en la Escuela Juilliard de Nueva York, ella se fascinó con el sonido del bandoneón y la idea de combinarlo con el clarinete. Enseguida me encargó la composición de esta obra y luego, a la hora de grabarla, fue la pianista británica Kathryn Stott quien me recomendó con la Sinfónica de Londres. Todo el proceso fue un sueño para mí como artista, además del orgullo de seguir difundiendo los sonidos del tango en cada vez más lugares”, concluyó Jofré

Aspire

Ficha técnica

SEUNGHEE LEE, Clarinete • JP JOFRE, Bandoneón • ENRICO FAGONE, Director •

ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES

1. Jofré: Primavera (clarinete, bandoneón y orquesta) *.

2. Piazzolla: Tango Étude No. 3 para clarinete y orquesta (Arreglos por Jofré) *.

3. Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5 Aria (Cantilena) (clarinete y ocho cellos) (Arreglos por Lee) *.

Jofré: Doble Concierto para clarinete, bandoneón y orquesta *:

4. I. Vals Irreal

5. II. La Noche

6. III. Aboriginal

7. Jofré: Como el Agua (clarinete y bandoneón) *.

8. Jofré: Sweet Dreams (clarinete y bandoneón) *.

9. Jofré: Tangodromo (clarinete, bandoneón y piano), el piano arreglado por Miho Hazama e interpretado por Steven Beck.

10. Jofré: Taranguino (clarinete, bandoneón y piano), el piano interpretado por Steven Beck.

Grabaciones de estreno mundial.

Grabado en LSO St. Luke’s, Londres / Octubre 16-17, 2021 (1-8).

Grabado en Sear Sound, Nueva York / Marzo 2, 2022 (9-10).

Productora ejecutiva: Seunghee Lee.

Productor y editor de grabación: Jonathan Allen, Jonathan Allen Recordings.

Ingeniero de grabación: Jonathan Stokes, Classic Sound Ltd. (1-8).

Ingeniero de grabación: Steve Sacco, Sear Sound (9-10) • Pianista: Steven Beck (9-10).

Notas del programa: Christian Carey.

Dirección de Arte y Diseño: Darren Melchiorre.

Fotografía: Melanie Aldridge.

Sello: Música Solis.