Daniel Quiroga estrena “Monólogos para Raquel”: de qué trata y dónde se puede este unipersonal

Se animó a interpretar “Otelo”, no dejó nunca el humor y su faceta de mimo. Ahora, el actor y director Daniel Quiroga se anima a interpretar a una mujer en “Monólogos para Raquel”, su nuevo unipersonal.

Lejos de los estereotipos, el actor busca a través de la comedia y las vivencias del personaje, reflexionar sobre el patriarcado y el proceso de deconstrucción de una generación. La obra sube a las tablas del Teatro Mendoza, el sábado, a las 21.30 horas. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar y en boletería de la sala el día de la función.

El actor debuta con "Monólogos para Raquel".

Una mujer en busca del cambio

“Raquel nace desde la necesidad de hablar desde el personaje femenino, como una mujer generacional, necesita y entiende que el cambio de la deconstrucción está en el diálogo. Planteándose todas las contradicciones propias, y al mismo tiempo las conclusiones que se generan en ese pensamiento. Lo pensé desde un personaje mujer porque creo que ambos, mujeres y hombres tienen que hacer el proceso de construir otro pensamiento. No se trata de las mujeres por un lado y los hombres por otros, sino quedamos en extremos donde surgen conflictos”, reflexiona Daniel Quiroga sobre el nuevo monólogo que estrena en la sala de calle San Juan.

En escena, traza la historia de una mujer que busca a través de la reflexión, sus penas y sus sueños derribar los mandatos que la sociedad le indicó que debía cumplir. Es un día muy especial en la vida de Raquel, la protagonista. Su hermana se casa y ella está pasando uno de los peores momentos que nunca imaginó: el abandono de su pareja, sin dar muchas explicaciones. En ese estado de confusión, tratará de transitar y buscar su deconstrucción como mujer.

“Lo primero que tuve en cuenta fue no caer en el estereotipo femenino de hacer un hombre ridiculizando a una mujer, o caer en la sátira de la voz. Tuve mucho cuidado por los temas que toco, que no los desarrollo, pero los dejo en el aire para que el público los piense y reflexione. En la interpretación no finjo la voz de una mujer, sino que es mi propia voz”, cuenta el actor de cómo pensó la interpretación, sin dejar de lado el humor, pero desterrando la idea del ridículo al ponerse en la piel de un personaje femenino.

En ese pensamiento reflexivo del personaje, se van dando una serie de temáticas, que pueden resultar susceptibles para el espectador. Lejos de eso, Quiroga busca amenizar el tema del patriarcado o el feminismo, con un humor simple y cotidiano.

El nuevo unipersonal de Daniel Quiroga.

“Como hablo desde ese personaje, he cuidado el lenguaje cotidiano, con el que acostumbro a hacer mi humor, que llegue a todos con códigos legibles, pero con cuidado en la forma de decir. Porque no está en esa línea delgada del machismo y el feminismo. Raquel está en un momento a solas donde se plantea esa postura. Además, esta nueva búsqueda la defino como personal, porque hemos sido educados desde el machismo y el patriarcado. Pero creo que el hombre también ha sido víctima, creo que el machismo va más allá del género: va en los actos, las formas, las posibilidades, en los límites y el respeto”, reflexiona.

Con una puesta minimalista, la intimidad del diálogo interno de Raquel para con el público, se da en esas cuatro paredes de la habitación, donde solo es necesario algunos elementos escenográficos y la cintura interpretativa del artista, para con el texto.

“La mayoría de mis trabajos son minimalistas y tiene un motivo: es para que la atención del espectador esté sobre el actor, porque ideológicamente creo que en el teatro pasa todo por el actor. Valorando los elementos de la puesta que ayudan a generar un clima, pero estoy despojado de escenografía y grandes efectos”, sostiene Daniel Quiroga.

“Monólogos para Raquel” se suma al extenso derrotero de cuatro décadas de trabajo, que tiene el actor mendocino y tendrá su debut esta noche, a las 21.30.

La Ficha

MONÓLOGOS PARA RAQUEL

Actuación y dirección: Daniel Quiroga.

Asistencia de dirección: Gustavo Álvarez.

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: $2000 y $1600. Entradaweb.com.ar y boletería.