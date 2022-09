Coolio murió a sus 59 años: la historia detrás de “Gangsta’s Paradise”, su popular canción

El popular rapero Artis Leon Ivey Jr. -conocido mundialmente con su nombre artístico, Coolio- falleció este miércoles por la noche (hora argentina) con solo 59 años. Así lo confirmó el portal TMZ, desde donde confirmaron además que la muerte se produjo en la casa de unos amigos del músico, ubicada en Los Ángeles (Estados Unidos) y que -aparentemente- el deceso podría estar vinculado a un infarto. Sin embargo, las autoridades están investigando todo lo que rodea a la muerte del artista y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

El mayor éxito del rapero Coolio fue -y es- “Gangsta’s Paradise”, una icónica canción lanzada en el año 1995 y que interpretó junto a Kylian Mash. Además de ser un himno rapero de los 90 y de haber trascendido décadas, la obra se convirtió en un impactante mensaje de denuncia social sobre el día a día de quienes conviven en los suburbios, en los lugares más golpeados por la pobreza y la delincuencia. En pocas palabras, de quienes deben vivir -y sobrevivir- en el “Paraíso de los pandilleros” (la traducción del nombre).

Además de lo pegadizo del ritmo (de esos que hacen mover la cabeza de arriba hacia abajo, con hombros incluidos) y de lo profundo de su letra, “Gangsta’s Paradise” se convirtió en la BSO de la película “Mentes Peligrosas”, estrenada también en 1995, protagonizada por Michelle Pfeiffer y que fue un éxito en aquel momento. La historia de una profesora que está dando sus primeros pasos en el ámbito educativo, quien llega a una escuela de la “zona roja” y quien no baja los brazos para que sus alumnos puedan completar sus estudios más allá de las vulnerabilidades y precariedades de su entorno se convirtió en una joya del cine de los 90.

En el videoclip de “Gangsta’s Paradise” se incluyeron imágenes de la película “Mentes Peligrosas” y la propia Michelle Pfeiffer participó del rodaje del clip. En cuanto a premios, la canción de Coolio recibió ese año dos nominaciones para los premios Grammy (“Mejor grabación del año” y “Mejor interpretación rap solista”, ganando esa última), y también ganó dos MTV Video Music Awards (“Mejor video de rap” y “Mejor video de película”).

Pero más allá del éxito de la canción de Coolio y de la trascendencia gracias a la película “Mentes Peligrosas”, en realidad “Gangsta’s Paradise” es una reversión con la letra modificada de una canción de los ‘70. “Un homenaje”, si se quiere ver de ese modo; algo muy común dentro del rap y que, por ejemplo, también hicieron artistas como Puff Daddy -con “I’ll be missing you”, inspirada en “I’ll be watching you” de The Police-.

La canción que inspiró “Gangsta’s Paradise” de Coolio

“Gangsta’s Paradise”, lanzada por Coolio en 1995, es una reversión -convertida al rap y con la letra modificada- de “Pastime Paradise” (algo así como “Paraíso del Pasatiempo”), una canción de Stevie Wonder presentada en el año 1976. Es decir, 19 años antes de la versión de Coolio y que terminó siendo más popular.

Stevie Wonder -también autor de “Superstition” y de “I just call to say I love you”- incluyó “Pastime Paradise” en su álbum “Songs in the Key of Life”. Y la base musical es exactamente la misma que popularizó casi dos décadas después el rapero Coolio.

En cuanto al contenido de la letra de la versión original, también está centrada en una especie de protesta sobre la importancia sobrevalorada que se le da a todo lo material mientras una persona está viva, cuando lo realmente importante está en el “paraíso” (el cielo o lo que venga después de la muerte).

La versión de Stevie Wonder no fue muy conocida ni popular. O, mejor dicho, no llega ni a compararse con el éxito y la trascendencia que tuvo la de Coolio. No obstante, cuenta con el mérito -al menos desde lo musical- de haber sido la que dio vida a la pegadiza pista.

La otra canción de Coolio que marcó a quienes crecieron en los años 90

Con menos exposición y trascendencia que “Gangsta’s Paradise”, Coolio también es el autor de la cortina musical de un programa que marcó la infancia y adolescencia de quienes crecieron en los ‘90.

“Aw, Here it goes” fue el tema de apertura del programa de Kenan & Kel, dos jóvenes que protagonizaron uno de los programas más exitosos de Nickelodeon en 1996. Y que es obra de Coolio. El programa de los dos jóvenes fue sensación, incluso, en el bloque Nick at Nite, que era emitido por el canal infantil en la franja horaria de la noche y que tenía un público un tanto más adolescente y adulto que el promedio de Nick durante el resto de la programación.