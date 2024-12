Confirman que Emilia Attias mantuvo una noche en la que "paso de todo" con un argentino campeón del mundo

A mediados de noviembre, Emilia Attias blanqueó su relación con Guillermo Freire, un economista con quien ya había sido relacionada en varias ocasiones.

Hay que aclarar que este hecho tendría lugar entre el divorcio de su ex y el comienzo de su nuevo noviazgo con Freire. Obviamente nunca salió a la luz, por lo menos hasta ahora, debido a que ambos protagonistas de la historia ocultaron muy bien lo que pasó.

Apuntan a que la actriz tuvo una noche con un jugador del seleccionado argentino.

También hay que recordar que en su momento se relacionó a la actriz con otros colegas. Se dijo que estaba saliendo con Cachete Sierra, información la cual fue desmentida en repetidas ocasiones. Lo mismo pasó cuando surgió el nombre de Nicolás Francella.

Ahora, en Intrusos, aseguraron que la actriz habría tenido un touch and go con un jugador de la Selección Argentina. Si bien no dieron nombres, las pistas que brindaron hicieron que todas las miradas se dirigieran hacia Rodrigo de Paul.

“Me sorprendió que haya blanqueado lo del economista porque me estaba llegando información de otro”, lanzó Marcela Tauro en el programa. Luego, la periodista precisó: “joven, soltero”.

En ese momento, Karina Lavícoli aportó más datos y lanzó: “Vos me habías dicho de un jugador de fútbol”. Acto seguido, detalló que el jugador es una figura destacada de la Selección: “El jugador es mega, mega de la Selección”. A lo que Tauro agregó: “Ahí hubo un touch and go”.

Ante las especulaciones, Guido Záffora quiso saber si el futbolista era soltero y recibió la confirmación de que está separado. Lavícoli sumó otro detalle clave: “La ex esposa tuvo un re contra mega protagonismo ayer”, en referencia a la final de Bake Off Famosos, donde Camila Homs —ex de Rodrigo y madre de sus hijas— quedó en segundo lugar.

Para cerrar el tema, Tauro reforzó la información: “Ella habría tenido un touch and go con un jugador de la Selección que está separado, tiene dos hijos y es uno de los más buen mozos”