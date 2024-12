Con una fila virtual de más de 500 mil personas, Lali Espósito agotó su primer show en Vélez: todos los memes

Lali Espósito volvió a romper un récord después de que este viernes 20 de diciembre agotó las entradas para su esperado show en el Estadio de Vélez, el primero de 2025, que tendrá lugar el 30 de abril. Con filas virtuales que superaron el millón de personas, la cantante reafirmó que es una de las artistas más populares del país.

El show en Vélez promete ser uno de los eventos más importantes del próximo año, no solo por la expectativa generada, sino también por el despliegue que la artista suele ofrecer en sus espectáculos. El recital marcará un nuevo hito en la carrera de la artista, quien presentará su próximo disco, el que incluirá temas como “Fanático” y ”No me importa”.

Lali Espósito anunció un nuevo show en el Estadio de Vélez para 2025: cuándo será y dónde comprar entradas

Las entradas salieron a la venta en dos etapas: primero, una preventa exclusiva para clientes de una tarjeta de crédito, y luego comenzó la venta general a través de la página oficial de Enigma Tickets.

Lo que nadie esperaba, ni siquiera Lali, era la impresionante cantidad de personas que se sumaron a la fila virtual con la ilusión de tener su entrada para el show.

Lali Espósito agotó su primer show en Vélez. Captura de X.

En el pico máximo, más de un millón de usuarios intentaron conseguir su lugar en Vélez. Una vez agotadas las localidades para el primer show, más de 500 mil personas permanecieron en espera, ansiosas por la posibilidad de una nueva fecha, la que fue anunciada horas después para el 1 de mayo.

Entre mensajes y memes, Lali Espósito agradeció el apoyo a su show en Vélez

Lali, fiel a su estilo, vivió el minuto a minuto de la venta de entradas junto a su comunidad en redes sociales. Entre mensajes de aliento, agradecimientos y memes, la artista celebró el furor que generó su anuncio.

Este anuncio cierra un 2024 inmejorable para Lali, tanto en lo laboral como en lo personal. Consolidada como ícono de la música y el entretenimiento, la cantante y actriz no solo arrasó con el número de reproducciones de sus temas, sino que también se posicionó como una figura influyente en redes sociales y en la industria cultural.

