Comienza Música Clásica por los Caminos del Vino: ¿por qué no va a tocar la Filarmónica de Mendoza?

El Festival Música Clásica por los Caminos del Vino 2023 empieza este domingo y se extenderá hasta el 9 de abril. Como es usual, tiene casi todas las entradas agotadas, aunque todavía se pueden conseguir algunas en la plataforma entradaweb.com.

Quien se decida recién ahora a ir a alguno de los más de 60 conciertos repartidos en todo el territorio provincial podrá inclinarse por algunos que sean al aire libre y con entrada gratuita, como “Viva la lírica”, que será el próximo jueves en la explanada central de la Plaza Independencia.

¿Cómo es este año Música Clásica por los Caminos del Vino?

En total, y como se enumera en la página oficial del Ministerio de Turismo y Cultura, los más de 60 conciertos estarán distribuidos en 18 municipios, 8 espacios culturales y 25 bodegas. Éstas, sin dudas, las atracciones más codiciadas del evento: Piattelli Vineyars, Terraza de los Andes, Clos de Chacras, Casa Septem, Bodega Atilio Avena; Bodega A16 y Anaia Wines, entre otras.

Por segundo año consecutivo, el Ministerio delineó un programa que se divide entre conciertos con entrada gratuita (antiguamente, se canjeaban por una caja de leche en polvo) y otros con “precio diferencial”, con el que se amplía la experiencia musical con copas de vino e incluso gastronomía gourmet que suelen ofrecer estos establecimientos. Vale decir que los precios no están orientados a un precio turista y que son realmente accesibles. De los primeros habrá 40 conciertos; de los segundos, 25.

Dora de Marinis vuelve a Mendoza.

Este es uno de los cambios importantes que la ministra actual, Nora Vicario, impuso en su gestión al clásico festival, que a lo largo de más de 20 años ha cambiado su fisonomía muchas veces, pero que (en lo que es un excepcional logro) ha sobrevivido a las distintas gestiones. Podría decirse que es uno de los pocos éxitos culturales de la provincia.

¿Qué conciertos se destacan en la programación?

Como sucede desde hace algunos años, la programación está íntegramente formada por músicos locales: una política orientada a visibilizar el importante campo de la música académica mendocina.

Hay que destacar, sí, la presencia de la pianista mendocina Dora de Marinis, quien brindará un concierto el próximo jueves en el teatro Independencia (fecha agotada). La eximia instrumentista, quien fuera directora de este festival, se radicó en 2016 en Buenos Aires, y desde entonces no ha vuelto a tocar en nuestra provincia. Aunque no se ha difundido (como debería hacerse) el programa del concierto, es esperable que se centre en compositores argentinos del siglo XX, como Alberto Ginastera, de quien es una intérprete aplaudida internacionalmente.

Volkman es el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y dirigirá el "Requiem" de Mozart.

Otro destacado es el concierto apertura, este domingo a las 15.30, en la reserva natural Villavicencio. Allí se presentará “Manantiales”, un ensamble conformado por músicos mendocinos: Miguel Pineda Záccara en flauta, Juan Tomás Salomón en guitarra, Hugo Larrañaga en contrabajo, Marcelo Páez en batería y por primera vez, se estarán presentando en esta ocasión junto a la pianista invitada Andrea Hoz.

El concierto más ambicioso de la programación es el que tendrá lugar el miércoles en la Nave Universitaria, con la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, el Coro Universitario de Mendoza y solistas invitados: interpretarán el “Requiem” de Mozart, una de las piezas favoritas del público, que otros años la aplaudió en este mismo festival. Tobias Volkmann, el nuevo director, estará al frente del concierto.

¿Por qué no toca la Filarmónica de Mendoza?

Este año, la Sinfónica será la única orquesta en tocar en el ciclo. La Orquesta Filarmónica de Mendoza, que como organismo oficial tuvo históricamente una fecha importante a su cargo (apertura o clausura) este 2023 está ausente. Esto llamó la atención de más de un melómano.

Fabián Sama, Director de Estrategias Culturales, no respondió a la inquietud de este periodista, pero un integrante de la orquesta contó off the record que se debió a contratiempos administrativos y a la demora en la designación de la nueva gerente de la orquesta, Gabriela Mini. Es una ausencia que se siente.