“Coldplay Sinfónico-Coral” en la Nave UNCuyo: el fenómeno hace eco también en Mendoza

La Orquesta Sinfónica de la UNCuyo continúa su temporada ofreciendo distintos conciertos que salen del repertorio clásico y abordan obras del rock y el pop internacional.

Y así como hubo un homenaje al rock de los ‘70, en esta oportunidad, para celebrar el 48° aniversario del Coro Juvenil de la UNCuyo, ambos organismos proponen un recorrido diferente por la obra de la banda británica Coldplay.

Este primer “Coldplay Sinfónico-Coral” no se da por casualidad. Se da en un momento en el que la banda goza de un pico de popularidad a nivel mundial, y en nuestro país en particular, puesto que ya agotó diez conciertos en el Estadio de River Plate, en una serie de fechas que se extenderán entre finales de este mes y comienzos del que viene. Marcó así un récord de estadios agotados para cualquier banda internacional que haya pasado por Argentina.

Y agotados también están los conciertos que la Sinfónica propone hoy y mañana, bajo la dirección del maestro Víctor Mederos, en la Nave UNCuyo.

El encanto de Coldplay a toda orquesta

Con arreglos de Martín Vicente y la participación solista en voz de David De Mata, el espectáculo transita por hits como “Paradise”, “Viva la vida”, “Something like this’', “Human Heart” y “Sky full of stars”.

“Martín Vicente trabajó en los arreglos, muy buenos, que funcionan muy bien con la orquesta. Trabajamos dos días a la semana con los músicos y con el coro por separado. El trabajo ha sido muy profesional desde ambos cuerpos y yo me siento muy bienvenido. La tarea más pesada son los arreglos, encontrar la esencia y trasladarla a un lenguaje sinfónico coral siempre es un desafío. Pero eso sucede con todas las obras, aunque se facilitó el trabajo por el nivel tanto de la Orquesta como del Coro”, sintetiza el maestro uruguayo Víctor Mederos.

El Coro, que celebra su 48° aniversario bajo la dirección de Ángela Burgoa, también se adaptó con mucho entusiasmo a la propuesta.

“El trabajo en conjunto con el Coro ha sido muy positivo, con una energía muy buena, con un trabajo previo de ambos, que me facilita para mí el abordaje de la obra y concretar las ideas que traigo en un papel. Han abonado un terreno súper fértil para que florezca lo mejor desde lo técnico, pero también por la emoción que resulta hacer música en conjunto”, aclara el maestro sobre el proyecto que comenzó en mayo pasado.

Con entradas agotadas para ambas funciones, “Coldplay sinfónico-coral” hará su debut en la Nave UNCuyo, con arreglos especiales para la ocasión y la posibilidad de escuchar en vivo clásicos de la música contemporánea.

La Ficha

CICLO CORAL SINFÓNICO: “COLDPLAY SINFÓNICO CORAL”

Funciones: viernes 30 y sábado 1 de octubre, a las 21.30.

Lugar: sala Roja de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Entradas agotadas.

Dirección: Víctor Mederos.

Arreglos: Martín Vicente

Solista invitado: David de Mata.