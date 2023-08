Christopher Nolan se disculpó con Florence Pugh por su papel en Oppenheimer: ¿qué le dijo?

El rotundo éxito de la última producción de Christopher Nolan no es un secreto. “Oppenheimer”, la cinta que cuenta la vida del padre de la bomba atómica durante los años en que se encargó de su desarrollo, fue furor en salas de cine de todo el mundo y generó diversos debates. Sin embargo, el más reciente tiene que ver con el personaje de Florence Pugh y su corto tiempo en pantalla.

El film del director británico-estadounidense superó los 700 millones de dólares en ventas de tickets a nivel mundial y se anticipa que tanto Nolan como el irlandés que da vida a J. Robert Oppenheimer, Cillian Murphy, recibiran múltiples nominaciones. No obstante, un aspecto en particular de la producción fue motivo de críticas y no gira en torno a las controversiales acciones del físico.

Florence Pugh fue la actriz elegida para dar vida a Jean Tatlock, una médica psiquiatra que pertenecía al Partido Comunista, cuyo espacio dio lugar a su encuentro con Oppenheimer, con quien mantuvo una complicada relación amorosa. Pugh, por su parte, cuenta con una destacada filmografía, siendo protagonista de éxitos como “Midsommar” o “Don´t Worry Darling” y nominada al Oscar por su actuación en “Little Women”, de la directora de “Barbie”, Greta Gerwig.

Con un relativamente corto pero remarcable paso por la gran pantalla, Pugh se posiciona como una de las actrices actuales más codiciadas. Razón por la cual las breves escenas de Tatlock generaron críticas entre fanáticos y cinéfilos. Y es que Nolan ha sido puesto en jaque en múltiples ocasiones por su forma de escribir personajes femeninos, atribuyéndose en su contra que estos papeles suelen estar subordinados a sus contrapartes masculinas o que son unidimensionales y carecen de desarrollo.

Florence Pugh junto a Christopher Nolan en el estreno británico de "Oppenheimer". Foto: Getty Images

Florence Pugh: “incluso si soy una barista en la cafetería del fondo… Hagámoslo”

En una entrevista reciente con MTV, Pugh habló sobre el tema y contó que el director se había disculpado con ella de antemano por el poco tiempo que tendría su personaje en la película de tres horas.

La británica de 27 años explicó que Nolan se contactó con ella durante el rodaje en Nueva York de “A Good Person”, película en la que la joven era dirigida por su expareja, Zach Braff. “No sabía realmente qué estaba pasando o qué se estaba haciendo, excepto que sabía que... Chris quería que supiera que no era un papel muy importante y que entiende si no quiero trabajar con él. Yo estaba como: ‘No importa. Incluso si soy una barista en la cafetería del fondo de la sala. Hagámoslo’, reveló.

Tras darle a conocer los primeros detalles del papel, la actriz recordó que el director de “Tenet” se disculpó con ella una vez más por el tamaño del papel, a lo que ella contestó: “por favor, no te disculpes”. “Y entonces él dijo ‘te enviaremos el guión y, de verdad, léelo y decide, comprendo que el tamaño es un problema’, y yo recuerdo pensar ‘sé que lo voy a hacer’”, agregó. Finalmente, tras leer las primeras páginas del proyecto la actriz reconoció sentirse muy emocionada por poder trabajar con Nolan y el resto fue historia.

