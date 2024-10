Christine GZ rompió el silencio y confesó todo sobre su relación con Franco Colapinto

Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha llegado a la Fórmula 1, no solo ha dado de qué hablar por sus hazañas en las pistas, sino también por los divertidos momentos que ha protagonizado junto a la periodista española Christine GZ.

Los fanáticos han notado la cercanía entre ambos, y los intercambios entre el piloto y la periodista han causado revuelo en las redes sociales. Ahora, Christine GZ decidió hablar y aclarar los rumores sobre su relación con Colapinto.

Desde que Franco Colapinto se integró a la Fórmula 1, se ha visto muy cercano a Christine GZ, quien ha compartido varios momentos con el piloto que rápidamente se viralizaron. Los videos de ambos saludándose o interactuando de manera informal en el paddock hicieron que los seguidores empezaran a especular sobre una posible relación especial.

Durante una entrevista en el programa La Vuelta de Fox Sports, Christine GZ confesó que a pesar de que intentaban mantener una actitud seria frente a las cámaras, la situación siempre se tornaba en algo más divertido. “Cada vez que nos veíamos decíamos ‘vamos a ser más serios’, pero cuando nos encontrábamos empeoraba la cosa y nos sacaban un video mientras nos saludábamos”, explicó la periodista, haciendo alusión a la complicidad que existe entre ambos.

Christine GZ, cuyo nombre completo es Christine Giampaoli Zonca, es una figura multifacética en el mundo del automovilismo.

El último cruce en el paddock

Christine también relató uno de los últimos encuentros que tuvo con Franco en el paddock de la Fórmula 1: “La última vez que lo vi, él estaba haciendo una nota con Sky Sports y me miraba como diciendo que era medio aburrida, y me dijo ‘¿cuándo me vas a hacer una nota? Esto es muy aburrido’”, comentó entre risas, dejando en claro la relación amigable y desenfadada que mantienen.

Franco Colapinto rindió de la mejor manera en sus tres primeras carreras con Williams. Ahora, un receso, pero con mucho trabajo. (Williams Racing)

Por último, Christine lanzó varios elogios hacia Colapinto, destacando su frescura en un mundo tan estricto como la Fórmula 1. “Es brutal. Es un chaval muy majo, simpático y real. Es algo que hacía falta en la F1″, concluyó, dejando en claro el aprecio que siente por el piloto argentino y la buena química que existe entre ellos.