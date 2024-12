Chau 2024: Repasamos las mejores series y estrenos de temporadas del año

El 2024 termina felizmente en materia de series, gracias a la magnífica producción de Cien años de soledad, que no solo nos devuelve la esperanza en las realizaciones por capítulos sino que también echó por tierra el silogismo categórico de que todas las adaptaciones de las grandes historias de la literatura Latinoamericana terminan siendo un adefesio inconsistente, lleno de actores famosos de hollywood en papeles esperadamente inverosímiles y olvidadas en el arcón streamero ni bien estrenadas.

No es el caso de este año, que cierra con broche de oro de buenas producciones pese a las incertidumbres que provocaron en el inicio las huelga de guionistas y actores en la meca del cine, y que retrasó el estreno y subsecuentes temporadas de esperadas series como Ironheart y Daredevil: Born Again o Stranger Things y Miércoles.

En el repaso de los mejores estrenos de series y temporadas del año, vamos de más a menos, según el criterio de Los Andes, y teniendo en cuenta que de todos modos, no dejan de ser “las mejores”.

-Cien años de Soledad

Cien años de soledad, un éxito global: cuándo llega su segunda temporada. (Mauro González/Netflix)

Indudablemente, encabeza la gran novela de Gabriel García Marquez, protagonizada por Diego Vázquez, Merleyda Soto, Claudio Cataño, Moreno Borja, Édgar Vittorino, Jerónimo Barón, Ruggero Pasquarelli, Ella Margarita, Leonardo Soto, Susana Morales y cuyos directores son la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López.

Cien años de soledad es una sorpresa descomunal y extraordinaria, fiel al espíritu del libro de Gabo, que sin embargo ha generado opiniones divididas. Mientras algunos críticos destacan la fidelidad de la serie al capturar la esencia de Macondo y la familia Buendía, otros señalan que la producción carece de la profundidad y magia del texto original. La serie, disponible en Netflix, ha sido elogiada por su ambientación y actuaciones, pero los extremistas del purismo adaptativo también la criticaron por no lograr transmitir completamente el realismo mágico característico de la obra literaria.

-Ripley

¿Problema o beneficio?, Un actor de la serie Ripley defendió el uso de la Inteligencia Artificial en escenas

Esta serie, basada en las novelas de Patricia Highsmith, es una adaptación en capítulos de la extraordinaria película de 1999 protagonizada nada menos que por Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett y el recordado Philip Seymour Hoffman, “El talentoso Sr. Ripley”. Superar aquella realmente es un logro. La historia sigue la vida de Tom Ripley, un estafador con una habilidad innata para la manipulación y el engaño. La producción ha sido alabada por su atmósfera tensa y la interpretación convincente del protagonista, que logra transmitir la complejidad y ambigüedad moral del personaje. Sin embargo, algunos críticos consideran que la narrativa avanza de manera lenta en ciertos episodios, lo que sin dudas afecta el interés. De todos modos es más que recomendable y está en Netflix.

-Bebé Reno

La aterradora historia real que inspiró Bebé Reno: la mini serie furor de Netflix

La serie de suspenso psicológico disponible en Netflix, creada, escrita, producida y protagonizada por Richard Gadd llevó el género de thriller psicológico a un nivel impensado, donde el terror comienza a ganar el ánimo del televidente a medida que avanza la historia, al punto de llevarnos a dudar de continuar con el siguiente capítulo. Basada en su experiencia personal, la serie profundiza en la inquietante relación entre Gadd y una mujer que lo acosó durante años.

La serie ha sido ampliamente elogiada por su representación cruda y honesta del trauma y el abuso. Según Forbes, “Bebé Reno simplemente nos muestra cómo el abuso y el trauma crean problemas que pueden ser tan cíclicos e intratables que pueden llevar años resolverse”.

La actuación de Gadd ha sido destacada por su intensidad y autenticidad, transmitiendo eficazmente la angustia y el miedo asociados con ser víctima de acoso. The Guardian señala que “Hay primeros planos incómodos; ángulos inquietantes y ligeramente inclinados; una sensación de desorientación integrada en su estética”.

Sin embargo, la serie no ha estado exenta de controversias. La representación de la acosadora ha suscitado debates sobre la ética de dramatizar experiencias personales que involucran a personas reales. De todos modos, la serie fue reconocida por su valentía al abordar temas complejos y su capacidad para generar conversaciones sobre los límites entre la realidad y la ficción en la narración autobiográfica.

-Shogun

Shogun, la serie más nominada. Foto web.

Ambientada en el Japón feudal, protagonizada por Cosmo Jarvis e Hiroyuki Sanada, narra la llegada de un navegante occidental y su inmersión en la compleja sociedad japonesa. La serie destaca por su meticulosa recreación histórica, vestuario y escenarios impresionantes. Las actuaciones son sólidas, especialmente la del protagonista, que refleja el choque cultural y la adaptación a nuevas costumbres. Sin embargo, algunos críticos señalan que la serie podría beneficiarse de un ritmo más ágil en su desarrollo. Disponible en Disney+.

Las mejores argentinas

-Envidiosa

Looks Envidiosa. Fotos: Netflix

Esta comedia romántica disponible en Netflix, trajo frescura y ligereza a las series rioplatenses que se habían puesto muy solemnes con tanta biopic y revisionismo histórico. Protagonizada por Griselda Siciliani en el papel de Victoria, una mujer cercana a los 40 años que, tras la ruptura de la pareja que tuvo durante diez años, enfrenta las presiones sociales relacionadas con el matrimonio y la maternidad.

Según Clarín, “la ficción argentina es una comedia ágil y atrapante, que invita a ser maratoneada”, pero que no deja de lado una reflexión acerca de las expectativas impuestas a las mujeres en la sociedad actual.

Griselda Siciliani ofrece una actuación destacada, aportando profundidad y carisma al personaje de Victoria. La química con sus coprotagonistas, Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, añade dinamismo a la narrativa.

-Cromañón

"Cromañón", la serie de Amazon Prime que reconstruye la tragedia (Captura de pantalla).

La serie documental de Amazon Prime Video aborda la tragedia ocurrida en 2004 en Buenos Aires, donde un incendio en una discoteca causó la muerte de 194 personas. A través de testimonios y material de archivo, la producción ofrece una visión profunda de los hechos, las consecuencias y las lecciones aprendidas. Ha sido elogiada por su sensibilidad y respeto hacia las víctimas y sus familias, aunque su contenido puede resultar impactante para algunos espectadores.

-Coppola, el representante

Juan Minujín como Guillermo Coppola en "Coppola, el representante". (Foto: Prensa Star+)

Este serie de seis episodios, está disponible en Star+ y explora la vida de Guillermo Coppola, el célebre representante de Diego Maradona, con el protagónico de Juan Minujín. Dirigida por Ariel Winograd, la serie ofrece una mirada íntima y dinámica a las experiencias de Coppola en el mundo del fútbol y el espectáculo.

La actuación de Juan Minujín ha sido ampliamente elogiada por su capacidad para capturar la esencia de Coppola, aportando matices que reflejan tanto su carisma como sus complejidades personales. Según Filmaffinity, “la serie sale impoluta, es camaleónica como su protagonista/actor, ya que dicho sea de paso Minujín está sublime”.

Estrenos de temporadas

-La Casa del Dragón, temporada 2

Emma D'Arcy junto a Matt Smith, tio y sobrina Targaryen en la serie La Casa del Dragón

De las temporadas más esperadas, la historia de los Targaryen es sin dudas la número uno, aunque no exenta de detractores que se quejaron por un ritmo narrativo más lento que en su primera entrega. Una de las críticas más destacadas proviene del propio George R.R. Martin, autor de la saga en la que se basa la serie, quien expresó su descontento por la omisión de personajes clave, como el príncipe Maelor, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas para la coherencia de la historia.

Sin embargo su impresionante despliegue visual y la profundización en las intrigas políticas mantuvieron a los fanáticos de la precuela de Game of Thrones bastante interesados. Lo malo es que son apenas ocho capítulos fácilmente maratoneables en una tarde, y la espera para la siguiente temporada es eterna ya que, con suerte, estará lista a finales del 2025. Disponible en Max.

-True Detective, temporada 4

Jodie Foster en la nueva temporada de "True detective". El rol de la actriz recuerda a otro decisivo en su carrera. (HBO Max)

La cuarta temporada de “True Detective” (disponible en Max), titulada Night Country, ha revitalizado la serie con una narrativa ambientada en el gélido paisaje de Alaska. Las actuaciones de Jodie Foster y Kali Reis, interpretando a las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro, respectivamente, han sido ampliamente elogiadas por su profundidad y química en pantalla.

La crítica ha destacado la atmósfera inquietante y la dirección sólida de esta entrega. Según The Guardian, esta temporada “deja atrás las historias infladas y dominadas por hombres de las series anteriores para centrarse en un caso de asesinato helado en Alaska, con actuaciones impresionantes de Foster y Reis”.

-El oso, temporada 3

La nueva serie de Star+

La tercera temporada de “El Oso” mantiene el filo que la consagró como una de las mejores series actuales. Jeremy Allen White encarna nuevamente a Carmy con una intensidad y vulnerabilidad que atrapan desde el primer momento y que no solo explora las tensiones inherentes a la alta cocina, sino también el peso de las ambiciones personales y las relaciones fracturadas que definen a sus personajes.

El ritmo frenético, casi caótico, se complementa con momentos de inesperada calma y reflexión, mostrando que el verdadero drama no siempre está en la cocina. En esta temporada, “El Oso” se reafirma como un relato visceral sobre la presión, el sacrificio y la búsqueda constante de perfección en un mundo implacable. Disponible en Disney+.

-Los anillos de poder, temporada 2

"Los anillos de Poder", la ambiciosa serie de Amazon Prime Video.

La segunda temporada de Los Anillos de Poder, disponible en Amazon Prime video, continúa expandiendo el universo de Tolkien que, si bien en su primera entrega generó un debate acerca de la verosimilitud de la historia, esta nueva temporada parece haber refinado algunos aspectos y ofrecido una experiencia más sólida.

Visualmente, la serie sigue siendo impresionante, con paisajes majestuosos y efectos especiales de primer nivel. La música, por su parte, acompaña a la perfección cada escena, sumergiendo al espectador en la épica de la Tierra Media.

La trama se ha vuelto más centrada y los personajes han evolucionado de manera interesante, especialmente Sauron, cuya presencia se siente más amenazante y compleja. Sin embargo, la serie aún lucha con un exceso de subtramas que en ocasiones distraen del hilo conductor.

-Arcane: League of Legends, temporada final

Arcane

Para los amantes de los videojuegos y del animé, Arcane irrumpió en la escena con fuerza, sorprendiendo a todos con su calidad. La adaptación de League of Legends superó las expectativas y sumergió a los fanáticos en un mundo visualmente deslumbrante, con personajes complejos y una historia más que compleja pero igualmente interesante. La segunda temporada reafirmó su éxito, logrando un hito al tener todos sus capítulos con una calificación sobresaliente en IMDB. Además, al igual que la esperada “The last of us”, garantizó que la adaptación de un juego a una serie sí puede ser un éxito.