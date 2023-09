Charlotte Caniggia reveló el extraño nombre que le pondría a su hija y Tinelli no lo podía creer

En su debut en el Bailando 2023, Charlotte Caniggia, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sorprendió al público al confesar un inusual deseo en cuanto a la futura maternidad.

Pero antes de entrar en detalles sobre el nombre que le gustaría ponerle a una posible hija, Charlotte compartió algunas de sus experiencias recientes, marcando el tono de su presentación en el programa.

“Estuve en Nepal, cerquita de India, me fui a un reality allá. A buscar la paz, Marce”, comenzó explicando Charlotte, refiriéndose a su viaje espiritual.

“En realidad estuve buscando la paz y pude aprender a meditar con mantras, pero no es fácil, tenés que estar muy concentrado. Fui a templos budistas donde me enseñaron a meditar, y también estuve con monjes tibetanos”, relató.

Sobre la experiencia en Nepal, Caniggia compartió: “No tenía el celular porque lo tuve que dejar para ir. Fue una experiencia porque los que perdíamos el certamen teníamos que ir a casas muy humildes de personas y dormíamos en el piso en bolsas de dormir”.

“No teníamos agua caliente, hacía frío a la noche en la montaña, allá en el monte. Igual yo me baño con agua fría. Estuve un mes exacto”, agregó. Este viaje le permitió encontrar la tranquilidad que buscaba.

Charlotte Caniggia

Sin embargo, cuando se tocó el tema de la maternidad, Charlotte se mostró reticente: “Por ahora yo paso de la maternidad, por ahora no. No me veo por ahora”. Aunque no tiene planes inmediatos de ser madre, la pregunta inevitable surgió: ¿Cómo le gustaría llamar a su futura hija?

En un momento de complicidad, Charlotte le reveló a Marcelo Tinelli el nombre que tenía en mente. Aunque esperaba que se mantuviera en secreto, Tinelli no pudo resistirlo y lo compartió con todos: “Britney”, exclamó el conductor entre risas.

Charlotte Caniggia entristeció la pista con su relato sobre su familia

Más tarde, al recibir la evaluación del jurado, Charlotte expresó su deseo más profundo: “Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales”.

Luego, con un tono más serio, añadió: “Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema”.

“Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil”, añadió.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia

Mariana nannis y las postales retro de Alex y Charlotte Caniggia

“Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, concluyó.

Charlotte recibió un puntaje favorable por su presentación en el Bailando 2023, pero sus declaraciones sobre su familia y su deseo de maternidad se robaron la atención.

