Cande Lecce reveló en qué es muy bueno en la cama Mauro Icardi: “Lo calificó con un 10″

La modelo Candela Lecce generó revuelo al revelar detalles íntimos sobre su noche de pasión con el futbolista Mauro Icardi durante su reciente visita a Argentina.

Luego de enfatizar que estuvieron juntos en Puerto Madero, Lecce no dudó en compartir algunos aspectos del desempeño de Icardi en la cama, asegurando que “jugó un buen partido”.

En una entrevista con Ulises Jaitt en su programa de Radio XLFM, Lecce elogió las habilidades de Icardi en el sexo oral, calificándolas con un 10. “Para mí es muy importante establecer una conexión, mirarse a los ojos. Eso fue lo que sucedió”, destacó. Además, señaló que él le dedicó palabras dulces y la colmó de besos durante su encuentro.

Cande Lecce tiene 23 años y la rompe en Instagram.

Posteriormente, tras revelar que Icardi estaba completamente depilado en su zona íntima, Lecce dejó en una situación incómoda a Wanda Nara, la expareja de Icardi.

“Mauro me habló de ella. Nadie es inocente aquí. Yo no rompí nada”, comentó, asegurando que la figura del Galatasaray desconocía las recientes actitudes de su exesposa, quien nuevamente lo dejó por teléfono.

Cabe destacar que la supuesta infidelidad de Mauro Icardi salió a la luz a través de la cuenta @gossipeame, lo que ha contribuido aún más a la difusión de esta noticia.

Cande Lecce tiene 23 años y trabaja como promotora en carreras de autos.

Cande Lecce es promotora e inlfuencer en Instagram.

Cande Lecce contó más detalles del amorío con Mauro Icardi

La semana pasada en “Desayuno Americano” de América TV, estuvo como invitada Cande Lecce, la joven que fue asociada como la amante de Mauro Icardi, quien no tuvo reparos en revelar algunas intimidades sobre su affaire.

“Esto se inició en octubre del año pasado. Desde un primer momento no quise que se sepa, lo conté en un momento de euforia. Me hago cargo, estoy sentada acá porque no me gustan las cosas que se dicen, yo estuve con una persona separada, digan lo que digan”, explicó.

“Empezamos a hablar desde su cuenta de Instagram y a mí desde un primer momento me dijo que estaba solo, yo conocí a una persona linda. Yo estuve con una persona separada, le guste a quien le guste”, añadió.

“Fueron charlas de compartir el día a día, él también salió del interior y compartimos los mismos códigos. Fueron muchas cosas que compartimos, no solamente mensajes”, agregó Cande Lecce.

“Decido hacerlo público porque realmente la estaba pasando mal, estaba cansada que digan que rompí una pareja”, se sinceró.

Seguí leyendo...