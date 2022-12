“Cañaveral”: cómo es lo nuevo de Sebastián Garay, que esta noche presentará en el Quintanilla

Su raíz es el folclore. Para Sebastián Garay el género lo es todo y nada a la vez, porque le permite unir las costumbres y sonidos populares de las músicas del mundo.

Y esa influencia es la que suena en “Cañaveral”, su nuevo single, que une el sonido urbano y folclórico. Lo realizó junto al productor y músico mendocino Ussi, y el joven músico de la escena urbana Padawvn.

Una canción con vida propia, que presentará en un concierto íntimo hoy domingo en el teatro Quintanilla, con la participación de artistas invitados.

“La canción surgió de aromas, sabores, y es una canción feliz. La colaboración surgió a partir del trabajo con Ussi. La escuchó, le gustó y la intervino en lo instrumental. Entonces decidimos invitar a Padawvn y le aportó el flow que tiene el tema. Es una canción para el disfrute. Me vi influenciado por distintos géneros a lo largo del camino, del folklore, del rock, de la música del mundo y de alguna manera los tengo todos en mí”, cuenta Sebastián Garay sobre su nuevo single, que lanzó el 18 de noviembre y se encuentra disponible en todas las plataformas.

Los tres músicos se unen en esta canción que atraviesa generaciones y se lanza a la conquista de todos. Mezclando el indie, el folk y lo urbano, fusiona el sonido clásico del canto con guitarra con el power del trap y el beat digital que atrae a las nuevas generaciones.

“Cañaveral” es verano, deseo, pasión. Es la canción para bailar descalzo en la playa o en lo profundo de la ciudad y sonreís.

En pleno proceso de producción de dos nuevos temas, Garay apuesta a un trabajo sostenido y sin prisas, sin pensar en un trabajo conceptual para recopilar en un disco.

“Esta canción, como las próximas que tengo en mente, es una canción que vive por sí sola, y no le hace falta un disco, un EP. Y me gusta pensarlo así con respecto a lo próximo que voy a hacer. Porque el concepto disco ha quedado en desuso, si no va acompañado de un concepto estético y artístico. No le hace falta eso, y también es una decisión mía no trabajarlo en un solo disco, porque las formas cambiaron. Es una canción que vive sola y se sostiene sola”, explica.

En este concierto en formato íntimo, el cantautor interpretará el tema aludido, además de otras canciones de su repertorio, junto a artistas invitados. Y el encuentro estará acompañado de su vino propio: un malbec joven que el músico sumó a la propuesta.

Las entradas, con un costo de $1500 y $3500 con el vino “Cañaveral”, ya se encuentran a la venta, en boletería del teatro antes del show o por Entradaweb.com.ar.

La Ficha

SEBASTIÁN GARAY PRESENTA “CAÑAVERAL”

Día y hora: hoy, a las 20.

Lugar: Teatro Quintanilla (plaza Independencia, Ciudad)

Entradas: en boletería o en Entradaweb.com.ar