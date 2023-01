Bryan Adams se reinventa con sus hits y se vuelve inoxidable

El piano de “Everything I Do” y la voz áspera de Bryan Adams son un viaje a principio de los ‘90 y a esos corazones nostálgicos llenos de romanticismo, que tal vez se enamoraron o dedicaron alguna estrofa como “Todo lo que hago, lo hago por ti”.

Y como él afirma del amor: “Está siempre presente. Es el mensaje que busco transmitir en mis letras”, ese destello de ternura, pero con ritmo vuelven a sonar en “Classic”, el vinilo doble que lanzó esta semana, viene a devolver ese espíritu en 14 nuevas versiones de sus éxitos, que lo catapultaron a la fama en los ‘80 y ‘90.

Un disco doble, que se encuentra en formato vinilo, disco (disponible en su página web) y en las plataformas digitales como Spotify, que recopila clásicos como “Summer of ‘69″, “Heaven”, “(Everything I Do) I Do It For You”, “Please Forgive Me” y “Have You Ever Really Loved A Woman”, entre otras versiones.

Además, Adams también presentó So Happy It Hurts (Super Deluxe), un set de 2 CDs con su último álbum de estudio, más su segundo disco con 12 éxitos regrabados. Incluso, la canción “So Happy It Hurts” está nominada en la categoría de “Best Rock Performance”, en la 65° edición de los premios Grammy, que se celebrarán el próximo 5 de febrero.

Un viaje en el tiempo con la voz intacta

Como si el tiempo se detuviera, esa es la sensación que provoca escuchar “Classic”. Con la voz intacta, Bryan Adams remoza ese sonido ochentoso, sin descuidar la prolijidad en las melodías y la interpretación.

Sin perder potencia, canciones como “Summer of 69″, “Ru To You” o “Hidin’ From Love” en el primer álbum invitan a rockear a los más fieles seguidores. Aunque el recorrido es un sube y baja interesante, porque del ritmo alocado salta a un lento inmortal como “Please Forgive”, para luego volver al baile obligado con “Teacher Teacher”.

Nada parece estar librado al azar en la elección de estas nuevas versiones de Bryan Adams. Con algunas variaciones en el sonido, no pierde el mote de “clásico” y en el disco 2 une la potencia de la batería y guitarra de hit como “Can´t Stop This Thing We Started”, “Cuts Like A Knife” o “Back To You”.

Claro que no podía faltar “Have You Eve Really Loved A Woman?” de 1995. Las cuerdas de la guitarra flamenca son un viaje directo a la película “Don Juan DeMarco”, con un joven Johnny Deep. Y en este hit, la voz de Adams no tiene ninguna fisura del tiempo. Al igual que en el resto del disco, el músico demuestra su capacidad interpretativa.

Para culminar, el ritmo pegadizo de “When You’re Gone” y “Here I Am” cierran un recorrido digno de un clásico.

Si Bryan Adams ya es considerado uno de los cantantes que marcaron una época de la música en inglés, con esta joyita doble donde revisa sus éxitos, se corona como un músico que no pierde vigencia, y que es digno de escuchar tanto para sus contemporáneos, como para las nuevas generaciones. Cómo construir una máquina de hit y ganar la batalla del reloj, el canadiense tiene la fórmula.