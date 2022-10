Branford Marsalis, el eximio saxofonista visita Mendoza: “Espero encontrar mucho Malbec”

El saxofonista estadounidense Branford Marsalis, que estará en nuestra provincia desde hoy y hasta el domingo dando cursos, charlas abiertas y shows como invitado especial del Mendoza Sax Fest respondió con gran sentido del humor, en comunicación con Los Andes, cuáles son sus expectativas en relación al evento y qué recuerda de su visita anterior junto a Sting, en el recital de Amnesty Internacional que se realizó en 1988.

Branford Marsalis Quartet, London Jazz Festival 14th Nov 2014, Queen Elizabeth Hall, London, Branford Marsalis - saxophones, Joey Calderazzo - piano, Eric Revis - bass, Evan Sherman - drums

Marsalis está considerado uno de los saxofonistas más importantes del mundo. Nació el 26 de agosto de 1960 y es el mayor de cinco hermanos, de los cuales tres también son músicos de jazz. Probablemente esta gran influencia provenga de su padre Ellis Marsalis Jr. famoso pianista nacido en New Orleans, cuna del género musical que corre por las venas de la familia de Branford.

Entre sus hitos profesionales se destacan haber participado como saxofón tenor en la banda del británico Sting, también junto a John Coltrane, haber sido el director musical del famosísimo programa Tonight Show de Jay Leno, e incluso tocar con Miles Davis en la última etapa de vida del famoso trompetista.

Además, recibió títulos y honores de innumerables universidades que reconocieron su talento y su trayectoria no sólo como músico sino también como docente.

Branford Marsalis estudió música en Southern University, en Berklee, e inició su carrera profesional a los 20 años tocando el saxofón barítono en la Art Blakey’s Big Band, de Clark Terry y el saxofón alto en la Blakey’s Jazz Messengers.

En 1985 participó en Live Aid como único músico de Sting, y en 1986 formó su propio grupo con Kenny Kirkland (piano), Bob Hurst (bajo) y Jeff Watts (batería).

Pero Branford no ha confinado su música al contexto del cuarteto de jazz. Como solista frecuente en conjuntos clásicos, Branford se ha vuelto cada vez más buscado como solista destacado con aclamadas orquestas de todo el mundo, interpretando obras de compositores como Copeland, Debussy, Glazunov, Ibert, Mahler, Milhaud, Rorem, Vaughan Williams y Villa-Lobos.

Sus legendarias actuaciones como invitado con Grateful Dead y colaboraciones con Sting lo convirtieron en uno de los saxofonistas favoritos entre los fanáticos del pop.

Su trabajo en Broadway le ha valido un premio Drama Desk y nominaciones a los Premios Tony por las aclamadas reposiciones de “Children of a Lesser God” (Hijos de un Dios menor), “Fences” (Barreras) y el reestreno de “A Raisin in the Sun” (El sol sale para todos). Sus créditos cinematográficos incluyen música original compuesta para: “Mo’ Better Blues”, de Spike Lee, “La vida inmortal de Henrietta Lacks”, protagonizada por Oprah Winfrey y “Ma Rainey’s Black Bottom " protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman, adaptación cinematográfica de Netflix de la obra de teatro de August Wilson, dos veces ganador del Premio Pulitzer, producida por Denzel Washington y estrenada en diciembre de 2020.

Marsalis también se ha involucrado en la educación universitaria, con nombramientos en Michigan State, San Francisco State y North Carolina Central University como docente titular. Ha recibido títulos de Doctorado Honorífico tanto de la universidad donde cursó su carrera de grado como de otras instituciones.

Tres veces ganador del Premio Grammy, sigue trabajando como instrumentista, compositor y al frente de Marsalis Music, el sello que fundó en 2002 y que le ha permitido producir tanto sus propios proyectos como los consagrados como de las jóvenes promesas del mundo del jazz.

Por último, se destaca su trabajo filantrópico con personas de barrios carenciados de las zonas que fueron devastadas por el huracán Katrina. Branford, junto con su amigo Harry Connick, Jr., concibieron “Musicians’ Village”, una comunidad residencial de Nueva Orleans, en la que crearon el Centro de Música Ellis Marsalis, en honor al padre de Branford, con la idea de utilizar la música estrategia holística para construir una comunidad saludable y brindar una amplia gama de servicios a niños, jóvenes y músicos desatendidos de vecindarios que luchan contra la pobreza y la injusticia social.

Con muy buen sentido del humor Branford Marsalis accedió a una entrevista con Los Andes y, más afecto a las notas musicales que a las palabras, habló de su visita a Mendoza y su banda.

¿Qué espera encontrar cuando llegue a Mendoza Sax Fest?

Malbec. Y mucho.

¿Conoce algún saxofonista argentino?

Conocí hace varias décadas atrás. Nosotros no tocamos muy seguido en Argentina, desafortunadamente.

¿Cómo fue el mítico recital de Amnesty Internacional en 1988, con Sting?

Muy divertido. Recuerdo que tocamos en Mendoza para molestar a Pinochet. Probablemente diga mal su nombre, pero sé a quién me refiero.

¿Con qué saxofonista le gustaría tocar y todavía no lo ha hecho?

Con nadie. Yo toco con bandas, no con personas. Y me gusta mi banda como es.