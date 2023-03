Belleza sin etiquetas: de qué trata el maquillaje inclusivo y por qué fue un protagonista en el Lollapalooza

Cada quien elige alzar su voz y mostrarse al mundo tal cual es. Libre de prejuicios y etiquetas, los jóvenes buscan expresarse a través de la moda y las tendencias. Y la música es una de las expresiones artísticas más populares, donde las masas se unen para dejar su huella.

Música y expresión van de la mano en un mundo más globalizado, donde mostrarse y aceptarnos tal cual somos ya no es negociable. Y el Festival Lollapalooza Argentina es un ámbito que invita no solo a disfrutar de la música en vivo y los artistas, sino a jugar con los looks y vivenciarlos desde cada personalidad.

En esta mirada, la compañía Natura por segundo año consecutivo participó del encuentro en el Hipódromo de San Isidro, con un portal exclusivo, con propuestas de maquillaje y looks para la ocasión.

“El principal objetivo es el de transformar la mirada a un mundo más bonito, más justo, más inclusivo y más plural. Y mantener ese servicio de maquillaje, porque es súper protagonista”, resalta Florencia Violini, Gerenta de Marketing de la compañía, cuyo portal fue uno de los más visitados durante las tres jornadas del festival, con extensas filas de jóvenes y adultos dispuestos a maquillarse y jugar con sus looks.

El maquillaje como forma de expresión fue el leit motive del portal Natura en el Lollapalooza 2023.

Resaltar la mirada a través del color y las figuras

La búsqueda principal en cada opción de maquillaje es resaltar la expresión y personalidad. Y el color, el brillo y el delineado son los pilares de las propuestas.

Un aliado fundamental en cada look es el delineador. De color o el clásico negro, es furor en las últimas tendencias mundiales, invitando a jugar con la creatividad para lograr un efecto más jugado e innovador mezclando tonos, texturas y formas disruptivas en el delineado.

En la actualidad, los eventos masivos son el punto de encuentro de esta forma de expresión. Aunque esta dinámica también se traslada a los eventos de noche o sunsets.

“De alguna manera, es un comportamiento más instalado, que dejó de ser una tendencia y es un medio de expresión. Las personas expresan quiénes son, a través del maquillaje, de sus looks. Es un comportamiento donde la moda, el look y el maquillaje tienen un rol importante, en lo visual y lo identitario. Que se identifican y buscan caracterizarse”, apunta Florencia Violini.

El make up se volvió una parte fundamental del look y la identidad en los jóvenes.

Para lograr un maquillaje diferente, la clave está en jugar con las figuras y el color en los ojos, además de sumarle brillo con el glitter como aliado infalible en un make up jugado.

En este sentido, Natura presentó cuatro propuestas de maquillaje, con el foco puesto en los ojos y resaltando la mirada. Look Vibrante, Energía, Osadía y Libertad son los nombres elegidos esta temporada, que juegan con los colores vibrantes como azules, rojos y rosas, siempre acompañado por el delineado negro.

Pero lejos de los prejuicios ante la edad y el género, tanto la marca como las tendencias sociales apuestan a un cambio de paradigma, que tiene que ver con la inclusión y el encontrar una voz propia a través de la moda y la estética.

“Tenemos una mirada libre de estereotipos, inclusiva, una búsqueda no binaria de expresión. Por ejemplo, nuestra línea Face fue creada sin género y propone un ritual de maquillaje que no identifica entre hombres y mujeres, sino lo que quiere expresar a través del maquillaje. Cada vez son más los varones que eligen maquillarse en eventos sociales”, remarca.

El make up ya no es solo cuestión de mujeres. Los jóvenes muestran su personalidad a través de él.

Consumo consciente y bienestar más allá de las tendencias

En esta mirada libre y expresiva del maquillaje, se suma el comportamiento de consumo en mujeres y hombres, sin distinción de edad. El bienestar, el placer y la consciencia de elegir un producto acorde a cada necesidad, sin importar la moda.

“Elegir productos que te gusten, que te hagan bien y hagan bien. En el maquillaje hay cada vez más búsqueda de productos veganos y conocer los ingredientes que tiene o de qué está hecho el maquillaje. Les importa el look, pero también lo que se ponen en el rostro y cómo me hace sentir. Y volvemos a esa búsqueda de identidad y bienestar. Hay un consumidor más consciente de lo que compra y del impacto que tiene en el medio ambiente. Sobre todo los jóvenes están más conectados con los valores de sustentabilidad y conscientes”, sostiene Florencia Violini.

El cambio de paradigma ante el consumo en los productos de belleza y bienestar es cada vez más fuerte.

El cambio de paradigma es un hecho que se visibiliza cada vez más, poniendo en primer lugar la personalidad y pensamiento de cada individuo y lo que quiere vivenciar libremente, sin tener en cuenta los parámetros de belleza, sino la experiencia.

“Una belleza más holística, una belleza expandida y una belleza de experiencia. El ritual comienza cuando compran el producto, imaginan el look y les da placer tener ese maquillaje y expresarse a través de él. Los productos de cosmética están presentes, porque sienten que es un mimo, un momento de bienestar. La experiencia tiene que ver con el placer y en el caso del maquillaje en los jóvenes con el entretenimiento. En las redes sociales hay cada vez más contenidos de maquillaje para jugar y pasarla bien. Y de eso se trata, porque Argentina es un país exigente en términos de belleza, pero es un paradigma que está cambiando. Hay personas asociadas a códigos de belleza tradicionales, pero hoy hay más consumidores activistas, dejan de lado la tendencia y les importa más el protagonismo y su elección”, explica.