Balances 2022: Por qué estas fueron las mejores series del año

El 2022 inició cargado de expectativas por las promesas de estreno de los dos tanques del año: “The House of the Dragon” (La casa del Dragón) y “Los anillos de poder”, que arrasaron en sus respectivos y cercanos estrenos. Sin embargo, en el mientras tanto, se presentaron series formidables, tal vez con menos post producción, efectos especiales y marketing pero no por eso menos inteligentes y conmovedoras.

En este recuento, mencionamos los estrenos de las series que se destacaron durante el año. También es importante aclarar que, debido a que el catálogo de estrenos en general fue profuso, omitimos aquellos que son subsiguientes temporadas, aunque hayan sido muy exitosas, ya que continúan historias estrenadas en años anteriores.

Por lo tanto, las sugerencias a continuación son de las mejores series que comenzaron este año y, en algunos casos, se presentaron con temporadas completas.

Las listas están ordenadas cronológicamente según la plataforma.

Netflix

Sin dudas la plataforma de la N lideró la lista de estrenos por la cantidad y calidad de sus contenidos. En el inicio del año arrancó con dos grandes historias de mentirosos patológicos.

El estafador de Tinder, docuserie

-El estafador de Tinder: Si bien no es ficción, sino una docuserie, vale la pena conocer la historia de Shimon Hayut, el nombre original del personaje Simon Leviev (nombre en la serie), que estafó a un centenar de mujeres haciéndose pasar por un millonario enamorado, que repentinamente tenía un problema de dinero y recurría a sus “parejas” para que lo ayudaran momentáneamente.

Quién es Anna, cuenta la historia de una de las estafadoras más famosas

-Quién es Anna: La historia real de Anna Delvey, la mujer que convenció a la élite de Nueva York de que era una heredera alemana y una gran empresaria. Sin embargo, lejos de ser lo que mostraba, la joven era una estafadora determinada a sostener sus mentiras hasta el final.

Mi otra yo, encantadora serie que muestra cómo funcionan las Constelaciones Familiares

-Mi otra yo: La serie turca que puso el tema de Constelaciones Familiares sobre la mesa y permitió conocer más acerca de esta terapia complementaria, trata acerca de tres amigas (una reconocida médica neurocirujana, una abogada y una madre e influencer) deben afrontar un momento difícil cuando una de ellas, diagnosticada con cáncer, decide dejar todo y recluirse en un pueblito alejado, donde conocerá esta terapia sistémica y arrastrará a sus amigas a indagar en sus pasados familiares.

Sigue respirando

-Sigue respirando: Una mujer tiene que atravesar situaciones extremas luego de que la avioneta en la que viaja, se estrella en medio de los bosques canadienses. Los críticos elogian la excelente actuación de su protagonista, Melissa Barrera.

Desparejado

-Desparejado: Divertida comedia en la que Michael (Neil Patrick Harris) pensaba que su vida era perfecta hasta que su esposo lo sorprendió al irse después de 17 años. Michael tiene que enfrentarse a la vida como un hombre gay soltero de unos 40 años.

The Sandman, una de las mejores adaptaciones del año

-The Sandman: Para los fanáticos de la historieta, esta adaptación es bastante buena, según la crítica. Se trata de la historia del ocultista Sir Roderick Burgess (Charles Dance) y sus seguidores que promulgan un ritual destinado a capturar a la Muerte, y se encuentran con que han atrapado a Sueño (Tom Sturridge) en su lugar, también conocido como Morfeo.

Dahmer, una historia para conocer a uno de los criminales más terroríficos del siglo

-Dahmer: Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer acabó brutalmente con la vida de diecisiete inocentes. La serie muestra estos inconcebibles crímenes.

The watcher, una serie inquietante

-The Watcher (Vigilante): Una familia de clase media en ascenso se muda a la casa de sus sueños en un exclusivo barrio, pero rápidamente todo cambia cuando comienzan a recibir cartas de un “Vigilante”. Los intentos por descubrir quién es su autor terminan destapando antiguos secretos de sus vecinos.

Sagrada Familia

-Sagrada Familia: En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común, son madres.

Desde Cero: Drama, romance y un cruce intercultural que deja huella en el espectador

-Desde cero: Una bella historia de amor intercultural entre una chica estadounidense y un chef siciliano, a lo largo de la vida que con mucho trabajo construyen juntos.

-Si lo hubiera sabido: Una mujer con un matrimonio en decadencia, entra en una realidad paralela en la que descubre cómo sería su vida si no se hubiera casado.

HBO Max

-The Staircase (La escalera): Miniserie de drama criminal protagonizada por Colin Firth y Toni Colette, cuenta la historia de los Peterson, -un caso real- en el que el padre de familia, un escritor de novelas policiales, es acusado de asesinar a su esposa.

-The White Lotus: Esta comedia dramática estrenó sus dos temporadas en el mismo año, con historias que transcurren en un prestigioso resort ubicado en Hawaii, para la primera temporada, y en Sicilia (Italia) para la segunda. En primera instancia podría pensarse que la serie plantea problemas de gente que se va de vacaciones a Hawaii o Italia, sin embargo, el planteo inteligente de vínculos y relaciones en torno a la familia, el dinero, las pasiones y los vacíos existenciales hacen de esta serie una de las perlas del año. Un plus, la música de la intro. Imperdible.

-La casa del Dragon: Sin dudas, fue el gran estreno, con tan solo diez capítulos acaparó la atención mundial. La precuela de “Juego de Tronos” cuenta la historia de la Casa Targaryen desde los hechos previos que suscitaron la Danza de los Dragones.

La casa del Dragon, la historia de los Targaryen y cómo se convirtieron en una de las familias más poderosas de Westeros

-La saga de los Hammer: Miniserie documental que repasa las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se trata de la familia Hammer.

-Johnny vs. Amber: Sin dudas el culebrón del año. Esta serie documental recorre las pruebas más explosivas del caso de difamación de Johnny Depp que dan una visión sin precedentes del problemático matrimonio de la estrella con Amber Heard.

Johnny & Amber es una docuserie que repasa las pruebas más complejas en el jucio de Johnny Depp contra Amber Heard

-¡García!: Esta serie española no tuvo mucha repercusión en Argentina, sin embargo es una buena adaptación del comic del mismo nombre, ambientada en una supuesta sociedad de la España actual, en la que un espía secreto creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco, es “descongelado” accidentalmente por una periodista. Más allá de las alusiones regionales propias, la serie es entretenida y remite a las historias tipo James Bond de mediados del siglo pasado.

¡García!, serie española para no perderse

Amazon Prime Video

-Los anillos de poder: Otro de los grandes estrenos del año, la historia se ambienta en la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, mediante un drama épico que se desarrolla miles de años antes de los eventos de “El hobbit” y “El señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien, y lleva a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del hilo más fino y el villano más grande salido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo de oscuridad.

Un asunto privado, maravillosa serie con Jean Reno. Recomendada

-Un asunto privado: Una joyita imperdible dentro del maremagnum de estrenos del año. Ambientanda en la década del 40, en España, una joven de clase alta decide descubrir quién es el autor de una serie de asesinatos contra prostitutas del lugar. Al estilo de la novela negra británica y con una producción escenográfica formidable, Aura Garrido y Jean Reno, van tras las huellas de “el asesino de la flor de Lis” descubriendo nuevas pistas en cada capítulo. Una verdadera delicia para disfrutar cada detalle.

Disney+

-The Bear: Sigue al joven chef Berzatto (Jeremy Allen White) y su regreso a Chicago para dirigir la tienda de bocadillos de su familia, el Original Beef of Chicagoland, tras la muerte de su hermano.

Jeremy Allen White, el protagonista que interpreta al chef Carmen Berzatto. (FX/Star+).

-Willow: Se trata de la saga de la película infantil de los años 80, en la que el aprendiz de mago Willow, debe salvar a una bebé que será la portadora de la liberación en el futuro. Una serie que rescata la magia y la ternura, adaptada a los tiempos actuales.

Star+

-El paciente: Protagonizada por Steve Carell, trata de un terapeuta, Alan Strauss, que es secuestrado por un paciente que, tras encadenarlo al sótano, le revela su compulsión por matar y sus esperanzas de que la terapia a domicilio lo ayude.