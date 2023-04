Ayahuasca: cuáles son sus efectos y por qué es la madre de las medicinas naturales

El mundo de las “plantas medicina”, como se le llama a cierta vegetación que posee poderosos psicoactivos capaces -según quienes han tenido la oportunidad de atravesar la experiencia- de “sanar el alma”, está sigilosamente presente en la vida cotidiana, pero solo se hace evidente para aquellos que buscan ampliar sus estados de conciencia, superar traumas o, en el mejor de los casos, mejorar condiciones de salud que no logran alivio por medio de la medicina tradicional.

El té o jugo se prepara a partir de una cocción lenta de la liana

Ayahuasca es una palabra que todos hemos escuchado, sabemos que es una planta de la cual se extrae un jugo, que al beberlo se vive una experiencia trascendente y que muchas personas califican como extraordinaria. El mundo actual empuja al ser humano a la sobreestimulación permanente y así como hay quienes se adormecen con drogas químicas, tecnología, sexo o alcohol, también están los que llegan a la Ayahuasca buscando “la experiencia”.

Si ese es el motivo de tu lectura, te voy a ahorrar tiempo: la nota no se trata de la experiencia alucinógena recreativa, ni da datos de lugares en Mendoza donde consumirla, sino de por qué se la considera la “madre de las medicinas”, y por qué deberías hacer un profundo examen de conciencia en caso de tener intenciones de probarla.

De dónde surge

La planta de Ayahuasca crece y se cultiva en países como Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil y Bolivia. Su etimología proviene del antiguo quechua y significa “soga de los espíritus”, ya que lo que se cocina para beber son unas largas y gruesas lianas, que para los nativos, es el medio que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera.

Ceremonia de Ayahuasca

El consumo de Ayahuasca está íntimamente ligado con el chamanismo y la cultura aborigen andina, que ha cobrado mayor fuerza desde que el mundo empezó a mirar los secretos de los pueblos originarios como posibles catalizadores de curación, salud, bienestar o experiencias místicas. Todo eso, por supuesto, desde la mirada de una sociedad sobreexcitada por estimulación química o tecnológica.

Para los nativos, -según refiere el documental “(Un)Well”, de Netflix, 2020- por un lado ha significado la concurrencia creciente de turistas buscando vivir la experiencia, lo cual también ha incrementado los ingresos de muchas personas que viven en aldeas extremadamente pobres y han encontrado en la venta de esta bebida una salida que aporte a sus muy exiguos ingresos (nadie se ha hecho millonario con la venta de Ayahuasca y están a años luz de emular a la industria farmacéutica).

Por otro lado, estas etnias y grupos sociales se ven literalmente invadidos por extranjeros en busca de todo tipo de experiencias “con toda la riqueza que nosotros tenemos en nuestros pueblos -dice Walter López, curandero de una comunidad peruana-, los extranjeros todo lo llevaron, solamente vienen a extraer, absorber todo lo que tenemos. Ahora quieren llevar nuestra espiritualidad y conocimiento por medio de la Ayahuasca, haciendo un uso equivocado”.

Hongos alucinógenos, un método de los pueblos originarios

“El problema fundamental de un occidental es que ya traen en la mente ansiedad, estres.. y va incorporando eso al cuerpo, por eso el cuerpo empieza a sentirse mal”, añade en el documental.

Mendoza ayahuaquera

Si bien en la provincia no hay cultivos de la planta, muchas personas refieren haber hecho ceremonias de Ayahuasca, con extractos traídos de Perú, Ecuador y Brasil principalmente. A la vez, entre quienes han atravesado la experiencia, son conocidos los nombres de dos o tres “facilitadores” -no se les llama chamanes porque ese es un apelativo aborigen equivalente a “Sumo Pontífice” para el catolicismo o “Dalai Lama” para los tibetanos, pero no en sentido religioso sino medicinal-, que realizan esta práctica desde hace varias décadas y se han formado de manera empírica en el mismo tipo de aldeas que muestra el documental de Netflix.

No hace mucho, y con motivo de otra nota, estuve en contacto con una persona que me explicó cómo es el sistema de “estudio” para considerarse un facilitador preparado: En resumidas cuentas, primero hay que ser aceptado por el curandero o chamán (es lo más difícil) y luego, con mucha humildad y dedicación, entregar entre ocho y diez años de trabajo, en una suerte de “pupilaje”, junto al chamán. Aunque en realidad es un aprendizaje que dura toda la vida.

Quienes han pasado por una ceremonia de Ayahuasca en Mendoza refieren múltiples sensaciones, para algunos fue liberador mientras que para otros resultó atemorizante. Para esta nota, tanto facilitadores como consumidores pidieron que se resguarde sus identidades. Entendiendo que no cualquiera puede o está preparado para ser facilitador, la recomendación es buscar siempre personas idóneas. En Mendoza sí hay, pero son muy pocas.

Documentales y material de consulta

En las plataformas hay al menos diez largometrajes que hablan del tema. Ninguno lo aborda desde la refutación, sino desde la exposición de sus efectos, testimonios de personas que mejoraron sensiblemente sus vidas y la palabra de la ciencia que advierte acerca de las interacciones medicamentosas, que pueden resultar fatales.

En la serie documental “(Un)Well”, que no tiene una traducción exacta pero puede entenderse como “(No tan) Bueno”, uno de los capítulos aborda solamente el tema Ayahuasca, y aunque el resumen de la serie pretende mostrar el Lado B de las medicinas ancestrales como un gran negocio oculto, lo cierto es que -al menos en ese capítulo- no se encuentran argumentos que sustenten esa proposición.

El capítulo comienza con la voz de Carlos Suarez Álvarez, un etnógrafo dedicado al estudio de los efectos de la Ayahuasca. “Muchos vienen porque están enfermos y el sistema médico occidental no les brinda alivio. Otros vienen por curiosidad, ‘¿Qué es eso de lo que todos hablan?, ‘¿Qué son las visiones?’ Solo buscan la experiencia”.

Solo a la región de Iquito, Perú, llegan entre 15 y 20 mil personas cada año buscando hacer una ceremonia con Ayahuasca.

“En Amazonia, Ayahuasca no es un medicamento en sí mismo sino que es parte de un sistema médico complejo. En la ceremonia tradicional (solo entre los nativos), el paciente que tiene una enfermedad visita al chamán para sanarse. El chamán es quien bebe la Ayahuasca para comunicarse con Dios o los espíritus y es él quien canaliza esos poderes hacia el paciente a través de canciones llamadas ícaros. Estas canciones son la medicina”, explica el etnógrafo y agrega “En mi trabajo de campo sobre el sistema médico local, nunca vi un solo paciente beber Ayahuasca, sin embargo en el nuevo sistema (con los turistas), que presta servicio a los extranjeros, la Ayahuasca es el centro”.

Según el investigador esto se debe a que el turista busca una experiencia fuerte: “Nadie viaja hasta acá y paga 2 mil dólares para estar acostado mientras el chamán canta. Eso no es suficiente. Necesitan experimentar ese momento alucinógeno”.

Abraham Guevara, cultivador de Ayahuasca explica que “La Ayahuasca es la madre de toda la medicina (ancestral)” Para hacer el preparado se necesitan dos plantas. “La chacruna -que contiene DMT- y la Ayahuasca”.

Un canadiense asesinó a un inglés tras beber ayahuasca en Perú

Qué dice la ciencia

El documental también explora el aporte científico a través del neurólogo brasileño Draulio De Araujo. “Hay un dicho: ‘lo que ves es un espejismo, lo que está detrás del espejismo es lo que buscas’. De hecho muchos declaran que bajo sus efectos se adquiere la capacidad de comunicarse con la verdad detrás del espejismo”, explica para el documental.

En la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Natal, Brasil, se iniciaron estudios de laboratorio. “Hasta ahora se considera una droga psicodélica grado 1, sin uso médico y con un alto potencial de abuso. Sin embargo esta clasificación es por cuestiones políticas, no se basaron en pruebas científicas. Hoy la perspectiva está cambiando, queremos descubrir la neurociencia de la Ayahuasca”, dice De Araujo.

En la experiencia de laboratorio observaron tres etapas, una de relajación creciente, luego, lo que llaman “la purga” que puede incluir vómitos “esto no es porque la bebida sea tóxica sino que es parte del efecto natural de la Ayahuasca. Lo interesante es que quienes participaron de nuestro estudio refieren que la purga tiene un profundo efecto terapéutico, ya que sienten que elimina algo que los estaba lastimando de alguna forma”, detalla el médico.

La tercera etapa es un estado alterado de conciencia. “Se pueden tener alucinaciones visuales o auditivas, se reviven recuerdos, se puede ver gente del pasado o hablar con personas que no conoces. Es como si estuvieran en un sueño lúcido”, aporta y agrega: “Por alguna razón la Ayahuasca parece muy prometedora para tratar problemas psiquiátricos como la depresión, traumas, adicciones y estrés postraumático”.

“Desde el punto de vista de la neurociencia, observamos que la Ayahuasca modula partes del cerebro relacionadas con la memoria autobiográfica y puede que ese sea un mecanismo importante para recuperarse de un trauma”.

Películas de referencia

- (Un)Well

-Ayahuasca: Vine of the soul

-Maestra Ayahuasca

-The Nature of Ayahuasca

-Ayahuasca (2019)

-El camino del chamán