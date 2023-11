Así luce actualmente Luis Zerda, “Luisito” de Cuestión de Peso

Luis Zerda, o Luisito, como se lo llamó en su paso por Cuestión de Peso 2010, continúa su lucha contra el sobrepeso, pero esta vez se encuentra más cerca que nunca de lograr su objetivo: someterse a una cirugía bariátrica que mejorará significativamente la calidad de vida.

En una emotiva entrevista Luisito compartió cómo cambió sus hábitos de vida y logró perder 90 kilos en poco menos de un año y medio.

Así luce Luis Zerda, tras 13 años de haber sido parte del programa.

El presente de Luisito es diferente al de años anteriores, cuando enfrentó graves problemas de salud debido al sobrepeso. En el pasado, llegó a pesar más de 300 kilos y sufrió complicaciones, incluyendo infecciones en la piel.

Actualmente, Luisito ha emprendido un nuevo camino en su vida. Ha establecido un puesto de café en el Parque Centenario, donde ofrece una variedad de productos horneados, como bizcochuelos, budines y alfajores de maicena. ¿El detalle? Todo es elaborado por él mismo.

Con entusiasmo, Luis, que dejó atrás la venta de pantuflas para ligarse a la cocina, compartió su experiencia: “Al principio me dio vergüenza, pero luego me solté. La gente es maravillosa, y creo que hago cosas deliciosas. Todo lo hago con pasión”.

Está fue la última hospitalización de Luisito Zerda

La última hospitalización de Luisito de Cuestión de Peso fue un punto de inflexión en su vida. Con emoción, relató que se encontró en un lugar oscuro y afortunadamente recibió ayuda a tiempo. Ante esto, expresó su gratitud hacia su excepcional equipo médico, que incluye al Dr. Cormillot.

“Fue un proceso gradual. No se trata de hacer ejercicio durante horas en un día y luego abandonar. Comencé poco a poco, de menos a más. Fue un desafío, no fue fácil. No existen soluciones mágicas. Creo que la clave fue organizarme en todos los aspectos de mi vida. Reemplacé malos hábitos por buenos y comencé a confiar más en mí mismo. Me convencí de que puedo hacerlo”.

“Después de la cirugía, me gustaría tener un trabajo estable y vivir de lo que amo, que es la cocina. Por ahora, prefiero disfrutar el momento presente”, cerró Luis Zerda.

