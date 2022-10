Rodrigo de la Serna conoció a Erica Rivas cuando grababan “Campeones de la vida” en 1999. En 2001 llegó Miranda, la hija que tienen en común. Físicamente es muy parecida a su mamá que se separó de su padre en 2010. Pero heredó de sus progenitores el amor por la actuación.

Así está hoy Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas. / Foto: Gentileza

“Actriz, militante feminista, casi bailarina, hija de...” la definieron en una entrevista que dio a Marie Claire. En 2010 debutó en “Antes del estreno”, una película en la cual trabajó con su mamá. Ya en 2017 actuó en “Amor urgente” y en 2019, el thriller “Buja” también junto a Érica Rivas.

Así está hoy Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas. / Foto: Gentileza

También se destacó en “Errante corazón”, donde trabajó con Leonardo Sbaraglia. Se fue a España para trabajar en una serie que se llama Now and Then, para la plataforma de Apple Tv.

Así está hoy Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas. / Foto: Gentileza

Es vegana -militante de la protección de los animales- y feminista como su madre. Según cuenta, no tiene problema en ir de frente y decir lo que piensa: “Soy de las que en una cena familiar se pelean seguido con sus abuelos porque dicen cosas horrorosas, retrógradas… Es algo que heredé bastante de mi mamá. Me gusta escuchar las opiniones de los demás y sé que no tengo la verdad absoluta de nada, pero mis convicciones las llevó acá (señala su corazón)”, dijo en una entrevista.