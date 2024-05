Ariel Puchetta, de Ráfaga: “Volví de la mejor manera”

La industria musical argentina parece no tener techo y cada vez son más los artistas que logran éxitos tras éxitos con su música. Sin embargo, los clásicos siguen vigentes y en la cumbia se destaca “Ráfaga” desde los años noventa.

Este sábado 11 de mayo a las 22 horas, el Stadium del Arena Maipú será la sede de una fiesta imperdible para los fanáticos de lo vintage. La Fiesta Grossa trae la mejor música de los ochenta y noventa, además de sumar la presentación estelar de “Ráfaga” con una extensa lista de canciones conocidas por todos los argentinos y el mundo. Las entradas ya están a la venta en Tuentrada y también en taquilla.

En este contexto y luego de varios años de ausencia en la provincia de Mendoza, Ariel Puchetta tuvo una charla íntima con Diario Los Andes y abrió su corazón para hablar sobre todo: su retorno a la banda, las ventajas de ser un clásico, las apuestas en nuevas colaboraciones y mucho más.

Ráfaga vuelve a Mendoza. / Prensa

Hablamos de Ráfaga, una banda icónica que tiene más de 20 años ¿Tiene sus ventajas y desventajas ser un clásico?

La verdad es que llegar a ser un clásico siempre es muy difícil y que nosotros lo hayamos logrado nos da una ventaja, nos da un plus. Ser un clásico es tener muchas canciones que la gente ya conoce, que están metidas en su inconsciente desde hace muchos años. Han pasado varias generaciones y aún sigue sonando éxitos como Mentirosa y Ráfaga de amor, son canciones que han superado fronteras y generaciones también

Teniendo en cuenta todo el tiempo que se ha mantenido la banda, que te fuiste y luego volviste. ¿Cómo fue todo ese proceso?

Soy una persona que trato de hacer siempre lo que me gusta, de la forma que me gusta y me respeto en ese sentido y con Ráfaga hemos hecho un recorrido extraordinario en pocos años que jamás se nos hubiese ocurrido pensar. Después, llegó un punto donde estaba bastante agobiado, cansado de algunas cosas que por ahí no estaba de acuerdo, entonces tomé la decisión de comunicárselo y eso se respetó.

Me fui y hubieron enojos como en una pareja que se separa, en la televisión me presentaban como Rafaga y yo no quería, me había ido de la banda para no ser más parte entonces no me gustaba.

Fue duro los primeros momentos, fue muy duro poder salir de un éxito extraordinario y después encontrarse en la nada misma, me paso a mi y les paso a los chicos en su momento. Pero bueno, por otro lado el sustento más grande de Ráfaga son sus canciones, justamente las que yo cantaba y ahí todo nos unía.

Cuando yo logré mi lugar como Ariel Pucheta, me llamaron ellos y volví a ser Ariel de Rafaga. Se dio de una forma natural, yo no tenía la necesidad y no sabía que Rodrigo se iba ni lo que pasaba en el grupo. No me pasaba por la cabeza hasta que me llamaron y se prendió la llamita. Como yo no tenía la necesidad, si volvía era por puro amor y se los dije a ellos. Volví de la mejor manera, mejor no podría haber vuelto porque no había necesidad de ninguna parte pero así lo decidimos.

En paralelo a esto, otro apoyo necesario en la vida de un músico es la familia. ¿Cómo enfrentaste la pérdida de tus padres y tu hermana?

Esos tiempos fueron muy duros porque mi padre estaba bastante enfermo, tenía diabetes y no se cuidaba. Sabía que él elegía cómo hacer las cosas y yo lo respetaba; le gustaba la guitarreada y yo le llevaba vino para compartir con un asado aún sabiendo que no era lo correcto pero a él le hacía bien.

Después, lo de mi hermana fue una sorpresa. Tuvo una operación que salió bien pero luego se le complicó y pasaron cosas que uno no entiende porque no es médico. Todo esto pasó antes del Covid; en la misma pandemia pasó lo de mi mama.

Hablamos mucho por videollamada hasta que la vi para el Día de la madre, le agarró Covid y nos contagiamos todos. Aunque la pasó bien al principio, después se complicó y terminó mal, los lugares de los jubilados son muy malos y cuando la cambié de lugar ya había avanzado mucho.

Éramos cinco, dos hermanas mayores, yo y mis padres. Ahora quedamos con mi hermana del medio solamente. Fue duro pero acá estamos, tenemos que seguir.

Volviendo a la música y considerando los cambios ¿Qué pasó con el pelo largo y las vestimentas tan características? ¿Decidieron cambiarlo o solamente se dió?

El cambio fue natural, un día Mauro se cortó el pelo y listo. La moda de los noventa era tener el pelo largo, pero no era un requisito para estar en Ráfaga. Yo quedé hasta hace dos años atrás con el pelo largo, el único que queda es Richard y no creo que se lo corte (risas).

En el tema de la vestimenta igual. Cuando volví en las reuniones hablamos de eso porque queríamos buscarle la vuelta para que no fuera lo mismo de antes. Ahora seguimos buscando, apostamos por los trajes de brillos pero también lo usan entonces fuimos por otro lado.

Entonces ¿Qué es eso que mantiene a Ráfaga como un clásico? ¿Qué los diferencia?

Hay algunos que se mantienen como Amar Azul, Tambo Tambo y todos seguimos trabajando por igual. A Ráfaga lo destaca la vestimenta y todas esas canciones que pegamos, no sacamos solo un tema o dos. Están: Maldito corazón, Mentirosa, Noche de estrellas y más.

Nosotros le ponemos mucho trabajo para cuidar la estética e imagen de la banda, pero también le estamos poniendo un poco de impronta actual.

Sobre la actualidad ¿Cuál es tu percepción sobre las colaboraciones musicales?

Bueno eso no se utilizaba cuando empezamos nosotros, mucho menos mezclar géneros. Por suerte ahora se usa trabajar todos con todos sin importar lo que hagas, algunos por conveniencia y otros por placer. Nosotros lo hemos hecho por placer y salieron otros que nos terminaron conviniendo como el de Maria Becerra; si bien la canción ya era un hit antes de María, ella lo llevó a otros lugares donde tal vez Ráfaga no se escuchaba.

En mi caso tuve el placer de cantar La luna y tu con La Sole, nos dimos el gusto de cantar juntos y era algo que antes no lo hubiésemos pensado. Hemos trabajado con La Delio Valdez, con Jimena, y nos gusta compartir.

Ahora si me hacen elegir por conveniencia, me gustaría trabajar con Wisin y Yandel. Pero, por el momento, trabajamos con pares que les gusta la banda y nos conocen.

Y la experiencia en el Lollapalooza ¿Cómo fue?

Fue tremendo, nosotros hemos tenido conciertos de mucha gente hasta en Rumania. Sin embargo, esta vez fue muy divertido porque cuando salí la gente explotó de una forma impresionante, me hicieron sentir la misma sensación de nuestros comienzos pero con un público muy diferente. Fue emocionante ni siquiera se pudo captar lo que pasó por las cámaras ni por el sonido, yo veo el video y sé que no se captó lo que vivimos en el momento.

Después, en las redes nos preguntaban si íbamos a estar en el Monumental porque habían muchos padres que querían vernos cuando llevaran a sus hijos al show. Lo mismo con su presentación en Viña del Mar, la gente nos hizo parte: Ráfaga y María un solo corazón (risas).

Ahora miremos el futuro ¿Qué planes o proyectos tienen?

Estamos organizando una presentación en un teatro de Buenos Aires, después tenemos gira en Europa. Queremos festejar nuestro aniversario 28° porque los 25 no pudimos por la pandemia. Vamos a invitar a todos los que nos crucemos, la idea es pasarla bien y vamos a montar un buen show.

Además de todo eso, tenemos un show en Rumania. En el flyer del festival aparecemos nosotros en grande como artista principal (risas); seguro ha cambiado desde ese show multitudinario que dimos hace años, pero veremos qué público nos espera porque las canciones siguen sonando como en todos lados.

¿Y el show de Mendoza cómo será?

Vamos a hacer un show como lo hacemos siempre con mucha energía, tenemos cambio de ritmos y mucha diversión. Es seguro que presentaremos canciones nuevas y las de siempre que no pueden faltar. Va a ser muy divertido así que no pueden faltar.

PING PONG DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

-Tema nuevo o tema viejos:

Por la reacción de la gente, disfruto más los viejos…

-Show bailado o show de canto:

Prefiero bailar porque nos gustan las coreografías.

-Colaboración soñada:

Si me dejan soñar voy por Luis Miguel o Marc Anthony.

FICHA DEL SHOW

Nombre: Fiesta Grossa

Día y hora: 11 de mayo a las 22 horas.

Lugar: Stadium Arena Maipú

Entradas: Tuentrada y en taquilla