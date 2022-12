“Argentina 1985″ avanza en su camino al Oscar: quedó en la lista corta de preseleccionados como “Mejor film internacional”

La Academia de Hollywood reveló este miércoles la preselección de películas nominadas a los premios Oscar 2023. Una excelente noticia recibió el cine nacional ya que “Argentina 1985″ se encuentra entre las 15 que tienen posibilidad de competir para la categoría de “Mejor film internacional”.

Además de la cinta nacional, las otras producciones que están en carrera son: Corsage (Austria), Close (Bélgica), Retorno a Seúl (Camboya), Holy Spider, Saint Omer, Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Paquistán), EO (Polonia), Decision to Leave (Corea del sur) y Cairo Conspiracy (Suecia).

Un jurado de la Academia se encargará de ver estas 15 películas preseleccionadas y elegirá entre ellas a las cinco que finalmente competirán por la estatuilla. Esa noticia se dará a conocer el 24 de enero.

La película argentina, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, muestra un momento histórico de nuestro país: el juicio a las Juntas Militares que se llevó a cabo en el inicio de la democracia, mientras gobernaba Raúl Alfonsín.

La película dirigida por Santiago Mitre fue un éxito en nuestro país.

Hasta ahora, la producción nacional ha cosechado dos Oscar: “La historia oficial” (1986) de Luis Penzo y “El Secreto de sus ojos” (2010) de Juan José Campanella. Mientras que “Relatos Salvajes” (2014) estuvo nominada pero no logró llevarse el premio.

Sangre argentino y sorpresas

Otra de las precandidatas para este importante y reconocido premio cuenta con la participación de talentos argentinos. Se trata de “Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias”, del galardonado Alejandro González Iñárritu. En esta producción mexicana están presentes la actriz Griselda Siciliani y el guionista Nicolás Giacobone.

La aclamada cinta de Alejandro González Iñárritu está disponible en Netflix.

Dentro del mundo del cine, muchos se mostraron sorprendidos al enterarse que “Alcarrás” quedó fuera de la lista. Este filme español logró un Oso de Oro en el pasado Festival de Berlín.