Arremetieron contra Cristina Pérez afirmando que lleva a Luis Petri como una cartera a sus actos

La conductora Roxy Vázquez evaluó en La Jaula de la moda el look de Cristina Pérez y la de su pareja Luis Petri en la alfombra roja más importantes de la televisión.

En La jaula de la moda siguen analizando los looks de los famosos en la alfombra roja de los premios Martín Fierro y este jueves le tocó el turno a Cristina Pérez y a su novio, el pre candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Luis Petri.

Vázquez y Sergio Lapegüe concretaron su anunciada visita al ciclo que sale de lunes a viernes por Ciudad Magazine, y allí opinaron abiertamente sobre los modelos de prendas que las estrellas eligieron para asistir a la ceremonia.

“¡La dueña! ¡La dueña del Hilton!”, exclamaron los conductores de La jaula ni bien se vieron las imágenes de Cristina enfundada en un ajustado vestido gris con transparencias en hombro y brazo izquierdo. “¡Mirá cómo alardea a ese novio como un clutch!”, dijo Medina Flores.

“Pero ella siempre lleva a los novios tipo clutch. Al anterior también”, observó la periodista, en referencia a la denominación de las carteras de mano sin asa. “Perdón, chicos, perdón”, dijo colocándose los anteojos que la caracterizan en sus columnas.

“¿Busca a un novio que combine con su ropa?”, le consultó Horacio Cabak irónicamente. “Es horrible lo que estás diciendo, es un candidato a vicepresidente de la república. ¡Respétenlo!”, le reprochó Sergio Lapegüe.

“Cualquier cosa que me lleve a ser Primera Dama no la largo. Como Rabolini con Scioli. No me importa nada”, polemizó Medina Flores. “En los Martín Fierro de la Moda, yo estaba nominada con ella, y llegó con el novio anterior y él iba detrás de ella con el clutch en la mano, le llevaba la carterita”, recordó Roxy Vázquez.

“Si yo tuviera sus novios, los llevaría como mochila las 24 horas”, bromeó por su parte Mariano Caprarola. afirmando que Cristina Peréz tiene muy buen gusto para sus compañeros de vida.

