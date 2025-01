Apple TV+ gratis por tiempo limitado: qué días se libera la plataforma y cuáles series no hay que perderse

Apple TV+ sorprendió a los usuarios con una promoción especial por el Día de Reyes: del 3 al 5 de enero, todos podrán acceder a la plataforma de manera gratuita. La intención del servicio es captar nuevos suscriptores, buscando posicionarse entre los líderes del streaming.

Cabe mencionar que Apple TV+ cuenta con una audiencia pequeña. Sin embargo, este verano circularon estadísticas que provocaron que la cadena optara por realizar una estrategia de marketing. Según la información que trascendió, Apple genera las mismas visualizaciones que Netflix en un día.

La oferta estará disponible para cualquier dispositivo que soporte la aplicación de Apple TV+, como iPhone, iPad, Mac, televisores con Apple TV y dispositivos con sistemas operativos de terceros como televisores inteligentes y ordenadores con Windows.

Sin embargo, será necesario contar con una cuenta de Apple para aprovechar la promoción. Para aquellos que no cuentan con el ingreso, suscribirse es muy sencillo y no lleva mucho tiempo. Además, no se requiere ingresar datos bancarios, eliminando así cualquier barrera.

Series destacadas para ver:

Entre las series que podrán disfrutarse sin costo destacan grandes producciones de ciencia ficción y fantasía. Los siguientes títulos han ganado popularidad en el último tiempo, consiguiendo ser referentes dentro de sus géneros.

Separación (2022): Mark Scout lidera un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento de despido, que implica la división quirúrgica de sus recuerdos entre el trabajo y la vida personal.

Separación es una de las mejores series de Apple TV+

Para toda la humanidad (2019): La serie dramatiza una historia alternativa que «representa lo que habría sucedido si la carrera espacial mundial nunca hubiera terminado» después de que la URSS tenga éxito en el primer alunizaje tripulado.

Fundación (2021): Basada en la saga de Isaac Asimov, Fundación retrata a un grupo de exiliados de la galaxia en su épica misión de salvar a la humanidad y reconstruir la civilización.

Monarch (2023): Después de que la épica batalla entre Godzilla y los Titanes haya arrasado San Francisco, un hermano y una hermana emprenden el camino de su padre para descubrir los vínculos de su familia con la organización secreta conocida como Monarch.

Silo (2023): En un futuro tóxico y en ruinas, existe una comunidad en un gigantesco silo subterráneo que se hunde a cientos de pisos de profundidad. Allí, la gente vive en una sociedad llena de normas que creen destinadas a protegerles.

Apple TV+ también ofrece comedias como “Ted Lasso”, “Dickinson”, “Mythic Quest” y “The Afterparty”, junto con producciones de otros géneros, como la serie de espías “Slow Horses” y la epopeya familiar “Pachinko”. Además, títulos recientes como “Los amos del aire”, “Sugar” y “Presunto inocente” son algunas de las novedades que completan su oferta.