Angelina Jolie y Brad Pitt firmaron el divorcio y terminaron el litigio más largo de Hollywood

Angelina Jolie y Brad Pitt por fin llegaron a un acuerdo de divorcio, poniendo punto final a uno de los divorcios más largos y disputados en la historia de Hollywood, aunque no todos los problemas legales entre ambos han concluido.

Jolie y Pitt firmaron una declaración presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el lunes 30 de diciembre, indicando que llegaron a un acuerdo escrito sobre sus derechos matrimoniales y de propiedad.

Angelina Jolie junto a sus cinco hijos.

“Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del señor Pitt”, dijo el abogado de Jolie, James Simon en un comunicado. “Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt, y desde ese momento ella se ha centrado en encontrar paz y sanación para su familia. Esto es sólo una parte de un largo proceso en curso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está exhausta, pero está aliviada de que esta parte haya terminado”.

La presentación indica que renuncian al derecho a cualquier apoyo financiero conyugal futuro, pero no da otros detalles. Un juez tendrá que aprobar el acuerdo.

Acusaciones y chicanas

Jolie, de 49 años, y Pitt, de 61, fueron una de las parejas más destacadas de Hollywood durante 12 años, dos de ellos como matrimonio. Los intérpretes, ambos ganadores de premios Oscar, tienen seis hijos juntos.

Jolie solicitó el divorcio en 2016 después de un vuelo en avión privado desde Europa durante el cual dijo que Pitt fue abusivo hacia ella y sus hijos. El FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles investigaron las acciones de Pitt en el vuelo y determinaron que no era necesario tomar medidas contra él.

Un reporte del FBI con muchas secciones censuradas al que tuvo acceso The Associated Press en 2022 indicó que un agente había hecho una declaración a la fiscalía sobre una causa probable contra Pitt, pero que tras comentar sus bases, “todas las partes acordaron que no se presentarían cargos”.

El documento señaló que Jolie sentía “un conflicto personal” sobre apoyar los cargos y, en un documento judicial posterior dijo que había optado por no pedirlos por el bien de la familia.

Una fuente conocedora de la investigación de asuntos de menores dijo en 2016 que los servicios de protección de menores habían cerrado su pesquisa sin determinar que se hubieran producido abusos.

Dos meses después, el FBI emitió un comunicado diciendo que no investigaría más, y la fiscalía estadounidense no presentó cargos.

Un juez en 2019 los declaró divorciados y solteros, pero la división de activos y la custodia de los hijos debían resolverse por separado.

Poco después, un juez privado que ambos habían contratado para manejar el caso llegó a una decisión que incluía la custodia compartida de sus hijos, pero Jolie solicitó que lo retiraran del caso por un conflicto de intereses no reportado. Un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo, el juez fue apartado y la pareja tuvo que comenzar el proceso de nuevo.

Brad Pitt y otra de sus hijas que se quita su apellido.

Durante la larga lucha por el divorcio, cuatro de los seis hijos de la pareja se convirtieron en adultos, eliminando la necesidad de un acuerdo de custodia para ellos. Los únicos dos que siguen siendo menores son los gemelos Knox y Vivienne, de 16 años. En junio, una de sus hijas, entonces conocida como Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, solicitó con éxito eliminar el apellido de Pitt del suyo.

El uso de un juez privado por parte de la pareja -un movimiento cada vez más común entre celebridades en proceso de separación en años recientes- mantuvo los procedimientos en gran medida en secreto. No hubo acciones judiciales oficiales en el caso en casi un año, y no había indicios de que los dos se estuvieran acercando a un acuerdo.

Más detalles

Algunos detalles sobre sus disputas se conocieron a través de una demanda separada presentada por Pitt en la que alegó que Jolie incumplió un acuerdo en el que ella le vendería su mitad de una bodega francesa que ambos poseían juntos.

Jolie en cambio vendió su parte de la bodega, Chateau Miraval, al grupo de vinos Tenute del Mondo, algo que Pitt calificó de movimiento “vengativo” que arruinó un espacio privado que había sido un segundo hogar.

Los abogados de Jolie dijeron que Pitt había exigido que, como parte del acuerdo, ella firmara un amplio acuerdo de no divulgación sobre él. En documentos judiciales, ella calificó eso como un intento de encubrir su abuso físico hacia ella, que dijo se dirigió hacia los niños en el vuelo de 2016.

Junto con los funcionarios federales y del condado de Los Ángeles, el juez inicial en el caso escuchó testimonios sobre las acusaciones antes de decidir otorgar a Pitt la custodia compartida de los niños.

El acuerdo de divorcio no afecta la demanda de la bodega, donde la batalla legal entre las dos estrellas podría continuar.

Públicamente, tanto Pitt como Jolie han sido extremadamente reservados sobre todo lo relacionado con su separación, a pesar de sus enormes giras promocionales y numerosas apariciones en medios para diversos proyectos.

Pitt dijo en una entrevista de 2017 con GQ que tenía un problema con la bebida en el momento del incidente del avión y la separación, pero desde entonces estaba sobrio y asistía a terapia. No defendió su comportamiento en el vuelo familiar.

Jolie también rechazó hacer declaraciones públicas sobre los problemas familiares o el divorcio, aunque ha buscado un análisis y una exposición más amplios en los tribunales del comportamiento de su ex-marido, tanto en el caso de divorcio como de la bodega.

Ambos estaban entre las estrellas más destacadas del cine cuando comenzaron a salir en 2004, después de coprotagonizar como esposos asesinos a sueldo en Sr. y Sra. Smith, y se mantuvieron en la cima de Hollywood durante su relación.

Jolie, hija del emblemático actor de Hollywood Jon Voight y estrella de Maléfica y Lara Croft: Tomb Raider, ganó un Oscar por su actuación en Inocencia interrumpida de 1999.

Pitt, estrella de El club de la pelea y Bastardos sin gloria, prosperó como actor y productor después de la separación. Ganó su propio Oscar por Erase una vez en... Hollywood de 2019, el logro culminante en una temporada de premios que algunos en los medios enmarcaron como una redención y que le trajo gran afecto público.

Jolie mantuvo un perfil más discreto en los años posteriores al divorcio, aunque dirigió varias películas y apareció en otras más mientras trataba de concentrarse en criar a los niños. Volvió muy decididamente a las apuestas sobre los Oscar este año por su interpretación de la legendaria soprano Maria Callas en Maria.