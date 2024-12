Ángel de Brito sorprendió a todos con los nuevos cambios para LAM en 2025.

Ángel de Brito confirmó importantes cambios en la programación de LAM (América) para la temporada 2025. Durante una emisión de Ángel Responde por Bondi Live, el conductor anunció que Marixa Balli dejará el panel este viernes. En diálogo con Teleshow, amplió detalles sobre esta decisión y la reestructuración del equipo. “Marixa se despide este mes de LAM”, declaró, lo que generó reacciones inmediatas entre sus colegas. Pepe Ochoa, panelista del ciclo, añadió: “O sea, mañana, chau”. De Brito aseguró que la despedida incluirá un homenaje especial organizado por el equipo.

El conductor evitó profundizar en los motivos de la salida. “No quiero contar todo, me gustaría que lo haga ella. Hoy no creo que tengamos tiempo porque vamos a tener una entrevista mano a mano con Jenifer Lauría, pero le quiero hacer la despedida que se merece”, explicó. Balli tomará vacaciones en enero, pero su salida será definitiva. Ante la sorpresa de Dalma Maradona, quien preguntó si existía la posibilidad de un regreso, De Brito no dio una respuesta clara.

Sobre la decisión, comentó: “Se despide de mutuo acuerdo”. Además, anunció que en enero el panel contará con más de 12 integrantes. Entre las nuevas figuras estarán Connie Ansaldi, Matilda Blanco, Cinthia Fernández, Ximena Capristo, Nancy Duré, Paula Varela, Juli Argenta y Marcela Feudale, con la posibilidad de sumar más nombres. Sin embargo, Nazarena Vélez no regresará en esta etapa debido a sus compromisos teatrales. “Yanina vuelve en febrero”, afirmó De Brito, lo que confirma el retorno de una de las panelistas más icónicas.

La salida de Balli marca un punto importante en la historia de la programación de LAM. Reconocida por su carácter y capacidad para generar debates, su participación dejó una huella significativa. Aunque no se especificaron las razones de su partida, el homenaje planeado busca celebrar su impacto en el ciclo.