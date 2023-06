Andrés Ciro Martínez: “Tengo una relación cada vez más profunda con Mendoza”

Andrés Ciro Martínez es casi un mendocino por adopción, pero por decisión propia, ya que cada vez pasa más tiempo en nuestra provincia desarrollando diferentes proyectos musicales y por fuera de su especialidad.

El próximo 7 y 9 de junio se presentará en Mendoza con dos formatos: sinfónico y rock, donde recorrerá su trayectoria y seguirá tejiendo vínculos con los mendocinos, que tan bien los tratamos cada vez que se presenta en nuestra tierra.

El 7/6 comenzará sus recitales con la presentación en el Teatro Plaza con “Sueños”, el disco que grabó con la Filarmónica de Mendoza y con otros temas que harán vibrar a los presentes.

Ciro y Los Persas cerró la segunda noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza / Gentileza Prensa Municipalidad de Godoy Cruz.

Dos días después tocará en el Arena Maipú en la versión más rocker, donde recorrerá gran parte de su vida con Los Persas y donde, seguramente, no faltará alguna canción de Los Piojos.

Antes del doblete, Andrés habló con Los Andes desde Estados Unidos, donde está visitando familiares y recargando pilas para una extensa gira que lo llevará por Europa, Norteamérica y varias ciudades de Argentina.

Martínez tiene una conexión muy fuerte con Mendoza, pero asegura que son situaciones imprevistas y que esas coincidencias lo llevaron a que hoy ya esté trabajando en su tercer vino, que verá la luz muy pronto.

“Las situaciones imprevistas donde la vida me llevó a relacionarme de una manera cada vez más profunda con Mendoza, a través de gente que voy conociendo y de proyectos como el de los vinos y de este formato junto a la Filarmónica de Mendoza y con Joaquín Guevara y Juan Cucciarelli, que son los arregladores del disco. Además del ‘Mono’ Vignoni (enólogo de Viña Cobos) con Tan Solo (el Malbec que realizó en Mendoza)”, señaló el ex líder de Los Piojos.

- ¿Se vienen otros vinos?

-Ahora vamos a sacar un vino que está un escalón más arriba, que se llamará Antes y Después, y un blanco que está buenísimo llamado Luz de Marfil. Todo esto tan espontáneo fue lo que me relacionó tan cercanamente con Mendoza. Una cosa trajo a la otra y acá estamos.

- ¿Hay otros lugares con los que tengas el mismo vínculo que con Mendoza?

- El vínculo que tengo con Mendoza no lo tengo con ningún otro lugar, se fue dando así y me gusta mucho tocar allá y la forma del mendocino, que es muy cálido, pero también muy educado. La última vez que hicimos el formato con la Filarmónica [NdR: en la Fiesta de la Cerveza del año pasado] fue en un lugar abierto, no era en un teatro, y estaban parados y escucharon con atención todas las canciones. Después vino el formato rock y saltaron como si fuera un recital. Muy lindo público.

Ciro y Los Persas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza OFM Backstage del ensayo que se realizó en unos de los salones del Hotel Condor de Los Andes en Guaymallén previo a la Fiesta de La Cerveza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- ¿Cómo fue adaptar tu parte de rocker a esta versión sinfónica?

- La verdad es que lo empecé a disfrutar a medida que fueron pasando los shows. El primero [Fiesta de la Cosecha 2020] lo sufrí bastante porque no hubo tanto tiempo de ensayo y me faltaba el sonido de la batería, pero después fuimos mejorando y me acostumbré. Cuando hicimos el Luna Park, mucha gente se quejó porque pusimos sillas porque la primera parte del show en sinfónica y la segunda es más rock.

- Acá también conociste a Jose (Josefina Guevara Cangemi), la nena que subió a cantar con vos “Canción de cuna”...

- Es una genia, tiene ángel para cantar… además hace poco su tía fue elegida como la mejor cantante lírica del mundo (la soprano Verónica Cangemi). Todo eso hace que haya un vínculo muy especial con Mendoza.

- ¿Después de esta gira, qué se viene para vos y la banda?

- Tenemos unas cuantas fechas, en julio vamos a Jujuy, Tucumán y Catamarca, en agosto tenemos Córdoba, en septiembre el estadio de Vélez y después una gira por Europa donde vamos a estar en Londres, París, Milán, cinco ciudades de España. En octubre vamos a estar en el Oktober Fest de Villa General Belgrano en Córdoba, Santa Fe y en noviembre volamos a Miami, Nueva York y Uruguay y en diciembre tenemos una sorpresa.

Histórica nominación a los Premios Gardel de la OFM junto a Ciro y los Persas

- Es decir que falta bastante para que te metas de nuevo al estudio para grabar un nuevo disco…

- Hay cosas que tengo que laburar, hay cosas nuevas, pero tengo que trabajarlas… pero tengo ganas de empezar a grabar.

- ¿Y durante las giras te hacés un tiempo para componer?

- Tengo que ponerme a componer con látigos “autogenerados”, sentarme y ponerme a laburar con la banda zapando o llevando una idea y desarrollarla en el estudio. Las giras son cansadoras, generalmente estás viajando de un lado para otro, te encontrás con gente, aprovechás para salir a pasear, a conocer, porque no somos como la gira de The Beatles que se la pasaban encerrados en un hotel, nosotros podemos salir y disfrutar de otros lugares. No hay mucho tiempo para ponerse a escribir canciones.

- ¿Cómo tomás que a tus recitales vayan tres generaciones a verte?

- Para mí es un orgullo, está buenísimo. Siempre sentí que escribía para varias generaciones y no para una puntual, nunca me metí en ideas adolescentes. Personalmente, me parece antojadizo pretender ser la voz de una generación, no es mi objetivo. Tus letras hablarán de cosas que ocurrieron, pero no de casos puntuales que después pueden quedar obsoletos... pero lamentablemente algunas letras todavía siguen teniendo vigencia, como canciones que hablan de política o de políticos.

- Pero también hay canciones o letras que está bueno que no pasen de moda…

- Sí, pero tenés que tener cuidado cuando hacés canciones que son demasiado puntuales.