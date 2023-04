Ana de Armas protragonizará “Ballerina”, un spin off de la saga John Wick

Como la perspectiva de John Wick 5 es menos clara a pesar de los fuertes retornos de la entrega, ahora los fanáticos se mantendrán felices porque se vienen un puñado de spin-offs en camino. Por un lado, según informó el medio especializado The Playlist, es la precuela de la serie The Continental, que se espera para septiembre, por otro, un filme protagonizado por Ana de Armas como Rooney, una asesina/bailarina del sindicato criminal de Wick (The Ruska Roma), que busca venganza después de que unos sicarios mataran a su familia.

Keanu Reeves en "John Wick 4". (Captura)

El estudio anunció, de acuerdo con la misma fuente, una fecha de lanzamiento de Ballerina, tal el nombre de la pelicula, el 7 de junio de 2024 en pantalla grande.

La historia

El spin-off dirigido por Len Wiseman (Live Free or Die Hard) contará con cameos de Keanu Reeves, Ian McShane y el difunto Lance Reddick en su actuación final en la franquicia.

Ana de Armas

“La película comienza presentando a un personaje que ha vivido prácticamente el mismo entrenamiento que John Wick en la academia de baile de Anjelica Huston que vimos en la tercera película”, explicó Shay Hatten, uno de sus guionistas.

John Wick 4

“Pero entonces entra a formar parte de un nuevo tipo de comunidad que permanece aislada y que realmente no tiene nada que ver con lo visto en las anteriores películas de la saga”.

Y agregó: “No debería decir mucho, pero Keanu estará en la película durante un buen rato y de una manera que va a emocionar a la gente. La única razón por la que esta entrega se sitúa entre la tercera y la cuarta película es porque ahí existe algo todavía por contar cuando John era disparado, caía del tejado y se recuperaba en el sótano del Rey de los Vagabundos”.

Un éxito de taquilla

Con la cuarta entrega de la saga triunfando actualmente en los cines, recaudando a la fecha 250 millones de dólares, la compañía Lionsgate, distribuidora norteamericana de Ballerina, no tardó demasiado en anunciar que esta aventura cinematográfica llegará a los cines a mitad de 2024.

Ana de Armas

Otros que se sumarán a De Armas: la estrella de Walking Dead Norman Reedus, Anjelica Huston retomando su personaje de Ruska Roma The Director, Gabriel Byrne y la actriz francesa Anne Parillaud (La Femme Nikita).

No sería difícil imaginar que el estudio también pretenda seguir haciendo interminables secuelas de Ballerina como proyecto paralelo o sustituto de John Wick, mientras que Reeves y Stahelski se toman un merecido descanso para concentrarse en otros proyectos.

Keanu Reeves vuelve para ¿cerrar? la historia

Stahelski actualmente está reflexionando sobre qué película hará a continuación. Esas opciones incluyen la foto del samurái de Sony, Ghost of Tsushima, basada en el famoso videojuego de PlayStation y el reinicio de Highlander, proyecto de larga gestación en Lionsgate que tenía a Henry Cavill adjunto para un papel principal.