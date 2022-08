Altertango graba su nuevo disco esta noche en un show en el Teatro Independencia

Altertango vuelve a Mendoza y se presenta esta noche en el Teatro Independencia, a las 21, luego de cuatro años de ausencia. Pero no solo viene con nuevos temas, sino que también aprovecharán la oportunidad de reencuentro como banda y con el público para grabar su próximo disco, en vivo, durante el concierto.

El álbum, repertorio del concierto, estará integrado por canciones nuevas y algunos de sus más aclamados clásicos como “Milonga de Mar”, “Para siempre” y “Conspiración”, a las que se suman obras nuevas como “Fuga”, “Asimétrico”, “Alastardor” , “Amalia” , y, entre otros, reversiones como “Tumbas de la Gloria” de Fito Páez.

Altertango

Las composiciones propias de la banda que mayor aporte ha dado al tango contemporáneo en Mendoza, y fronteras más allá, son su actual revelación. Se trata de nuevas obras inspiradas en cuestiones vitales de cada integrante y superpuestas en la misma línea del tiempo que con la potencia propia de Altertango, el sonido que habilita el mítico Independencia y el escenario compartido entre grandes amigos y amigas prometen un resultado que ya ilusiona.

Sus amigos y hermanos de ruta, la fresca formación La Cuarta de Fierro, interpretará obras que van desde el tango clásico, el contemporáneo, hasta piezas de su autoría. Desde el 2018 la agrupación viene creciendo en los escenarios mendocinos y del país, y se constituye en el corazón de las milongas provincianas. Si bien el quinteto es joven, ya ha despertado el interés de especialistas en el género.

Los invitados e invitadas de Altertango y La Cuarta de Fierro para esta ocasión son: La Contreras, Marianela Martín, Paula Bilen, Jero Flores, Santiago Servera, Martín Sanchez, Puna (con Gato Ficcardi y Daniel Vinderman), y Tati Conalbi, quienes aportarán voces, percusiones , experimentación sonora, guitarras y butoh al concierto .

Como siempre, los músicos que integran Altertango son Pablo Conalbi (batería, composición y arreglos ), Ezequiel Acosta (bandoneón, composición y arreglos ), Gerardo Lucero (contrabajo, composición y arreglos) y Elbi Olalla (piano, composición, arreglos).

Por su parte, La Cuarta de Fierro está compuesta por Jero Flores (voz), Sebastián Kusselman (guitarra), Hugo Larrañaga (contrabajo), Agustina Guillén (bandoneón) y Gonzalo Lesta (violín).

la cuarta de fierro

En una entrevista con Elbi Olalla, nos adelantó detalles del concierto, del nuevo disco y de cómo se fue formando cada una de las composiciones tras los sucesos de pandemia.

¿Cuándo llegaste a Argentina?

Llegamos el domingo a Buenos Aires y estuvimos dos días. El sábado toqué con unos amigos, uno de ellos es bandoneonista y tiene un centro cultural que quería conocer. Él con sus compañeros de grupo son anfitriones de la milonga y me invitaron a tocar.El domingo ya me vine para acá.

¿Van a grabar un disco en la presentación?

Nosotros hace muchísimo pero años que tenemos buenas grabaciones en vivo, o sea, y algunas están subidas y todo. Por ejemplo, hace un montón de años hicimos un concierto, Vicky todavía cantaba con nosotros, con una orquesta de cuerdas y con Astillero, que es un grupo de Buenos Aires re groso, en el Independencia con una orquesta de 19 cuerdistas, re lindo y eso está grabado y está subido un soundcloud. Cuando presentamos “Sie7e”, en el 2018, que hicimos la presentación oficial en Mendoza, en la Sala Roja de la Nave Universitaria, la grabamos y salió tan bien que la subimos a Bandcamp. Pero hacía muchos años que queríamos tener un disco que fuera en vivo, porque la banda suena súper bien, de hecho los últimos discos lo hemos grabado como si estuviéramos tocando en vivo todos juntos en la misma sala, con muy poca postproducción.

Entonces como se dio la posibilidad de hacer un Independencia, nosotros tenemos que grabar un disco este año, porque el año pasado nos ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes para la creación, entonces aprovechamos. Es medio una tirada a la pileta porque es material nuevo, que no está todavía en su mejor momento.

¿Pero qué tan nuevo?

Hay algunos temas que los tocamos en diciembre pero hay un par de cosas que no las hemos tocado nunca, porque la hemos laburado muy a la distancia pero les falta rodaje.

Pero con la leche que Altertango tiene en el vivo, que eso le da como un plus, con el calor de la gente, que es bonito eso, y como son poquitos temas los que tenemos compuestos nuevos, le hemos decidido completar un poco la grilla del disco con versiones nuevas de temas que alguna vez ya grabamos.

Muchos discos de Altertango no están subidos a ningún lado porque nosotros trabajamos casi diez años con un sello que después desapareció y nunca hizo una distribución digital de la música. Después de que Vicky (Victoria Di Raimondo) se fuera a mí también me parecía medio raro que estuvieran los discos con ella distribuídos digitalmente. O sea, no hubo un acuerdo de si lo hacíamos o no lo hacíamos, y al final no lo hicimos. Entonces hay discos re lindos, como “Tormenta”, “Melodramas”, que no están en Spotify, donde sí está “Fargüest”, “Sie7e” y los singles nuevos. Pero cosas viejas re lindas que no están, inclusive temas míos que como “Conspiración”, “Para siempre” que -está mal que lo diga yo- pero se han convertido en clásicos del tangos cantados del siglo XXI, me los han pedido para hacer mil compilaciones, lo ha grabado muchísima gente en distintas partes del mundo y no tenemos ninguna versión de Altertango que podamos mostrar en Spotify. Entonces decidimos hacer una parte grande del recital donde juntamos todo.

¿Entonces los ensayos están potentes?

La verdad es que tenemos muy pocos ensayos, ayer unas cuantas horas, y como hoy tocamos en San Carlos vamos a pasar los temas en el toque. Si son muy potentes y muy cansadores también. Pero cuando tocás tantos años con la misma gente, es como si nunca dejaras de estar con ellos, por más que estés en distintas partes, estás conectado a otro nivel, porque tus propias ideas están influidas por las de tus compañeros, tu estilo y tu forma de tocar esa música ya ya está impregnada de tus compañeros, hay cosas que no hace falta ni decirlas, se intuye todo muy rápido. Además cada uno que conoce bastante bien sus fortalezas y la del compañero, entonces está siempre ese balance, como que hay una cosa que se automodula sin pensarlo mucho. Cuando transitas los 15 años de un grupo, te empiezan a pasar cosas muy locas, y eso te permite que no haya que decir mucho, simplemente hay que tocar un poco y la cosa sale.

¿Los últimos temas los preparaste vos en España?

Yo estoy viviendo en Barcelona. Cuando nos presentamos al proyecto en el Fondo Nacional de las Artes, fue un trabajo como una especie de vórtice donde convergíamos con ideas de los cuatro. A todos nos pasaron cosas bastante power los últimos tres años -bueno, al mundo le pasaron como de pandemias. Y no me gusta decir “el material se compuso en pandemia”, porque ya me parece un cliché absoluto-: Ezequiel fue papá; Pablo perdió a su mamá, que era como la mamá de todos y fue un shock; la mamá de Gerard también está bastante mal, o sea, enfermedades, muertes, nacimientos, mi propia lejanía. Yo creo que todo eso perfiló un disco con un material muy interesante en el sentido que es como el concepto de fuga musical, es decir, una frase musical que aparece, se le encima otra y la primera voz toma la segunda y así se van solapando como si fueran las tejas de un techo, y van formando nuevas ideas musicales a través de la superposición. Así es el material que estamos elaborando y esa forma de trabajar ha dado luz a un disco que es como si estuviéramos los cuatro intercambiando nuestras energías e ideas alrededor de una cuestión.

Pablo y Gerardo en el escenario mendocino siempre han tenido como un rol más bien de músicos sesionista, son músicos se tocan todo, pero ellos no eran la cabeza de un proyecto. Cuando quedamos los cuatro, lo que yo les dije a los chicos fue “Acá somos todos cabezas, acá no hay nadie que conduzca, y en lo compositivo también”. Porque son creativos con los instrumentos, entonces fue un poco estimular a los pibes. Por eso es un disco que va a inaugurar una etapa nueva en la que muchos temas van a tener la firma de Gerardo Lucero, de Pablo Conalbi. Para mí la gracia del grupo es esa, no hay otra gracia. Cuando vivís lejos, como nos pasa a mí, la única razón por la que yo quiero conservar Altertango es porque con estos pibes, hay una química especial, no es una música que yo la podría hacer con otra gente.

¿En cuánto tiempo va a estar el disco en la calle?

A mí me gustaría que el disco esté en la calle en noviembre. Me gustaría que este disco fuera un vinilo, aunque el formato físico son una rareza, porque el vinilo es hermoso pero súper elitista. Es un formato también raro de transportar. Porque lo que yo quiero es que el año que viene sea la gira de este disco y volver a Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Barcelona y a dar una gira por las ciudades europeas. Pero si llevás vinilos es complicado y los CDs nadie los compra porque ya nadie tiene dónde escucharlos.