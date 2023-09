Alfa redobló la apuesta con Maxi Guidici y afirmó que recibió amenazas: todos los detalles

Alfa Walter Santiago es una de las personalidades más mediáticas de los últimos meses en la televisión argentina. Por lo general, casi siempre está en boca de todos, ya sea por sus polémicas declaraciones o por tener una personalidad que muchos usuarios no comparten.

Cabe recordar que recientemente, el ex participante de Gran Hermano estuvo envuelto en una particular situación con Maxi Guidici, ya que, tras confirmarse que casi pierde la vida por sobredosis de pastillas, Alfa lanzó polémicas declaraciones contra él y este le contestó hace pocas horas.

Recientemente, durante el programa “Gossip”, emitido por Net TV, el mediático fue invitado para repasar las declaraciones de su excompañero de show. Con respecto a el vínculo que se llevó después de su participación en la casa más famosa, Santiago aseguró que no se caracteriza por ser una persona “hipócrita”, por lo que no tiene motivo para apoyar a Maxi en su delicado momento.

“La verdad que tiene razón Maxi. Yo demuestro la persona que soy día a día. No soy hipócrita, de mandar un mensajito... Si no me importa, no me importa, porque no forma parte de mis afectos”, dijo Alfa. Inmediatamente, tiró fuertes declaraciones: “Lo voy a mantener, así me amenace su hermano”.

Polémico comentario de Alfa contra Maxi de Gran Hermano.

Ante estas palabras, los panelistas le pidieron al mediático que brinde más detalles, a lo que respondió: “El hermano me amenazó. Tengo los mensajes grabados. Me dice que me va a venir a buscar. Tengo los audios y todo”.

Posteriormente, continuó de forma contundente: “Es clarito. Yo por vos no siento nada, vos por mí no sentís nada. Sigamos así y ya. A vos no te tiene que importar si me enfermo o no... Si me da un bobazo o no”.

Alfa hablando sobre Maxi Giudici

Finalmente, retomando nuevamente el tema sobre las amenazas del hermano de Maxi y si denunciará el hecho, dijo: “Lo voy a tener ahí. Porque el día que me pase algo o algún familiar mío, voy a hablar con Burlando. Las cosas se arreglan en el barrio y así lo arreglo yo... Si alguien me amenaza y me pasa algo, ya se sabe”.

