Alegría al instante: Las tres comedias de Netflix que podes ver en 30 minutos o menos

“¿Qué vemos?”. Abris Netflix y esta es la primera pregunta que se te viene a la cabeza. Tal vez sos de esos que ya entran a la plataforma con la idea, pero seamos sinceros...son pocos los que la tienen tan clara.

Bueno, acá venimos para traerte, en este caso, una guía con comedias fáciles y rápidas de ver. Historias sencillas (no es Dark, ponele), personajes adorables y llenas de luz. Con media horita estás. Claro, que vas a querer más y mas, y posiblemente te comas media temporada en una mañana, pero de eso ya no nos hacemos cargo.

1- The Good Place

Eleanor Shellstrop se murió y cuando llega al cielo se da cuenta que algo no andaba bien. Su inmoral y cuestionable vida no era digna del paraíso. Para permanecer en el “buen lugar”, y que el encargado no se de cuenta del error, ella tiene que cambiar y le pone ganas, pero se le hace muy difícil.

En el ¿cielo? no está sola. Chidi (que es su alma gemela), Tahani, Jason, Janet y Michael, el encargado del cielo, son sus compañeros de aventuras. En la primera temporada hay un giro en la trama que te vuelve loco y empezás a ver la serie con otros ojos.

La cabeza detrás de la serie es Michael Schur, escritor, productor y director de series como Parks & Recreation, Brooklyn Nine-Nine y The Office.

La protagonista de The Good Place es Kristen Bell. Ted Danson es el encargado de este buen lugar. Con solo cuatro temporadas, recibió excelentes críticas y algunos creen que no está lo suficientemente valorada.

2- Grace & Frankie

Dos mujeres adultas se quedan solas después de que sus maridos confiesen su homosexualidad y formen una pareja entre sí. Bueno, tan sola no se quedan porque como se conocen de toda la vida, tienen una casa en común, en la playa, y ahí van a parar las dos.

Más diferentes no pueden ser. Una es hippie (de verdad) y la otra una regia empresaria. A partir de que empiezan a vivir juntas, lógicamente empiezan a pasar mil cosas con ellas, sus ex maridos y sus hijos. Lo verdaderamente rico es que la historia está contada a partir de la aventuras de dos mujeres adultas y son “problemas” tan universales que la edad no es tema.

No es para nada excluyente. Tengas la edad que tengas, vas a disfutar esta serie desde que empieza hasta que termina. Como comedia es genial, pero sabe caminar por la vereda del drama, de manera sutil y contundente.

Jane Fonda y Lily Tomlin son las protagonistas de esta genial comedia. Martin Sheen y Sam Waterston completan el elenco principal de esta serie que tiene 7 temporadas. Si arrancas con un capítulo, no podés parar de mirar. Pasa como agua.

3- Unbreakable Kimmy Schmidt

Genial por donde se la mire. Kimmy fue secuestrada por una secta apocalítica y permanece 15 años en cautiverio, en un búnker bajo tierra. Un día, un importante operativo del FBI da con el lugar y ella es rescatada.

Con una ingenuidad a prueba de balas, Kimmy llega a la gran ciudad. Como no puede ser de otra manera, las personas que van a convertirse en la “familia” de Kimmy son tan o más delirante que ella y cada capítulo es realmente un desquicio.

El recurso de la inocencia es gracioso en la primera temporada. Después pierde un poco la gracias, pero no es para dejar de verla.

Con personajes como el de Titus, la polémica vecina Lillian Kaushtupper y la excentrica Jacqueline Voorhees, la serie es realmente una joya. La mente maestra detrás de la historia es Tina Fey, una de las grande capocómicas de Estados Unidos.

Jon Hamm deja de lado al seductor Don Draper de “Mad Men” para ponerse en la piel del reverendo Wayne, líder de la secta que captó a Kimmy.

Si te quedas con gusto a poco, en el 2020 se estrenó una versión interactiva de Kimmy, al mejor estilo Elige tu propia aventura, que dura un poco más de una hora. La opción está disponible en smartphones y en televisores con la tecnología necesaria para poder interactuar con las opciones que te da la plataforma.

¿Hay más series para ver en 30 minutos o menos? Sí. Disfrutá de exquisita y delirante selección. Después te damos más opciones.