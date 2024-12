Acusación inesperada: aseguran que “El Negro” Rada denunciará a Emilia Mernes por plagio

La escena musical latinoamericana se sacudió recientemente con los rumores de un enfrentamiento inesperado entre dos grandes figuras: Rubén “El Negro” Rada y la cantante argentina Emilia Mernes. Según lo revelado por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live , el histórico artista uruguayo estaría evaluando emprender acciones legales por plagio contra la joven intérprete, luego del lanzamiento de su nueva canción.

“La información que voy a contar hoy es muy fuerte y proviene directamente desde Uruguay. Es un escándalo total”, afirmó Etchegoyen durante la emisión de su ciclo transmitido a través de las redes sociales de Radio Mitre.

El motivo del conflicto radicaría en el estreno del nuevo single de Emilia Mernes, titulado “Novio Gangsta” , que habría desatado la indignación de Rada por su similitud con Cha-Cha, Muchacha , uno de los clásicos más reconocidos del artista uruguayo.

“Ella se presentó en Uruguay hace pocos días y cuando interpretó su nueva canción, este artista consagrado escuchó la melodía y sintió que era igual a una de sus creaciones. Esto provocó una bronca insostenible”, explicó Etchegoyen.

Etchegoyen también reveló que la compañía discográfica Montevideo Music Group, que representa a Rada, está analizando los pasos a seguir ante esta situación. “Lo que me dicen es que en los próximos días habrá novedades legales. Están en comunicación con su artista, quien ha sido sorprendido fuertemente por este hecho”, señaló el periodista.

El comunicador fue enfático al describir su propia reacción tras comparar ambas canciones: “Escuché las dos canciones cuando me enteré de esto y el Negro tiene todo el derecho a enojarse. Es igual la melodía. No tiene perdón semejante robo, señores”.

Aunque Rubén Rada es conocido por su carácter reservado, el impacto que este presunto plagio habría tenido en él sería considerable. “La persona que me brindó esta información me asegura que es poco probable que esto sea confirmado públicamente, primero porque no es ‘cool’ en la industria hacer este tipo de cosas públicas, y segundo porque el Negro tiene un perfil bajo. Pero que le molestó, le molestó”, concluyó Etchegoyen.

Por su parte, Emilia Mernes no se ha pronunciado sobre estos rumores, y el silencio también se extiende desde su equipo de trabajo.