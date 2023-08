A los 66 años murió el actor Ron Cephas Jones, reconocido por su Trabajo en “This is Us”

El mundo del entretenimiento llora la pérdida del actor estadounidense Ron Cephas Jones, quien falleció este sábado a los 66 años. El artista dejó una marca imborrable por su destacado desempeño en la popular serie “This is Us”, por la que obtuvo dos premios Emmy.

La triste noticia fue confirmada por uno de sus representantes a People, quien mencionó que Ron Cephas Jones murió debido a una afección pulmonar crónica que padecía desde hace tiempo.

A través de un comunicado, sus allegados expresaron su profundo pesar y destacaron la “calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón” que caracterizaban al actor. El mensaje agrega: “Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente a lo largo de toda su carrera, incluida su reciente actuación nominada al Tony y ganadora del premio Drama Desk por su papel en ‘Clyde’s’ en Broadway”

A los 66 años falleció el actor Ron Cephas Jones, reconocido por su Trabajo en “This is Us”. Foto: Web.

Ron Cephas Jones se hizo especialmente conocido por su interpretación de William Hill en la exitosa serie “This is Us”. Por este papel, fue nominado en cuatro ocasiones al premio Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática, logrando llevarse dos de estos prestigiosos galardones en los años 2018 y 2020.

El legado artístico de Ron Cephas Jones también se extendió a la pantalla grande, participando en películas como “Dolemite Is My Name”, “Dog Days”, “Across the Universe”, “He Got Game”, “Sweet and Lowdown”, “The Holiday Calendar” y “Half Nelson”.

La trascendencia de su carrera fue compartida en el ámbito familiar, ya que su hija Jasmine Cephas Jones también ganó un premio Emmy en 2020 por su destacada actuación en una serie de comedia o drama de formato corto. Este logro marcó un hito histórico, ya que fue la primera vez que padre e hija recibieron premios Emmy en el mismo año.

Sin embargo, la salud de Ron Cephas Jones enfrentó desafíos. En 2021, en una entrevista con The New York Times, reveló su lucha contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lo llevó a someterse a un doble trasplante de pulmón en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA en 2020. A pesar de las dificultades de su recuperación, el actor permaneció enfocado en su pasión por la actuación y compartió su resiliencia con el mundo.

“No quiero decir un milagro, pero fui muy afortunado. Tuve grandes médicos. Fue una recuperación muy difícil y ardua. Me estaré recuperando por el resto de mi vida”, comentó Jones en una entrevista con Today en 2022. “No obtienes nuevos pulmones y comienzas a correr en la pista. Es un procedimiento que tienes que trabajar constantemente en tu cuerpo” concluyó el actor.

