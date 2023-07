A esto se dedica Sebastian Estevanez desde que decidió dejar la actuación

Sebastian Estevanez marcó época como galán de telenovela, sin embargo, una vez retirado del mundo del espectáculo, el actor no le costó nada mostrar su talento en otro rubro, en el que también se destaca.

Son pocos los interpretes que pueden presumir de tener la carrera que formó Estevanez. Buenmozo y carismático, el actor de 52 años logró ser parte de muchas de las novelas más exitosas de las últimas décadas en el país, grabando a fuego su nombre en la industria televisiva.

A esto se dedica Sebastian Estevanez desde dejó la actuación

A esto se dedica Sebastian Estevanez desde dejó la actuación

Si bien nunca le faltaron ofertas, después de la pandemia, Sebastián Estevanez decidió retirarse de la actuación, y buscar una nueva pasión.

Es que en una entrevista radial con Catalina Dlugi, Estevanez anunció hace unos años su retiro del mundo del espectáculo, para poder dedicarse a diseñar casas. Al no ser arquitecto, trabaja siempre con uno, sin embargo, no teme en meter las manos en la masa ante cada renovación para la que lo contratan.

A esto se dedica Sebastian Estevanez desde dejó la actuación

“Voy a estar en casa con mi familia y dedicarme a cumplir un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, manifestó en dicha entrevista.

Por otro lado, Sebastián Estevanez contó que es lo que más disfruta de su nueva labor: “Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”.

A esto se dedica Sebastian Estevanez desde dejó la actuación

A esto se dedica Sebastian Estevanez desde dejó la actuación

Su don es tanto que hasta quienes alguna vez lo tuvieron en la televisión como invitado o compañero lo buscan: “Mis amigos me cuentan los proyectos de sus casas y yo les digo: ‘Te ayudo’. Marley me llamó para que lo ayude a hacer la casa”, agregó Sebastián Estevanez.

Sobre su vida actoral

Si bien Sebastián Estevanez no negó que le cuesta, no tiene pensado regresar a la actuación: “Meter 30 escenas por día te liquida. No voy a negar que a veces me da nostalgia saber que no voy a laburar más, pero al mismo tiempo siento una satisfacción enorme al pensar que mi vida será más tranquila”.

SEGUÍ LEYENDO: