A 15 años de la muerte de Heath Ledger: un repaso por su vida y las películas más importantes que nos dejó

Un día como hoy, pero de 2008, moría el actor Heath Ledger. En la televisión la noticia era ilustrada con su cara sonriente y con el personaje que lo consagró en el mundo entero, el Guasón. El actor tenía 28 años y un doloroso e incómodo ruido interno que nadie escuchó.

A las tres de la tarde de ese día llegó la masajista a la hora programada. Según Janet Fife-Yeomans, biógrafa de Ledger que escribió el libro Heath: A family’s tale, el actor le había dejado una nota a Teresa Corina Solomon, su empleada doméstica, para que recordara este detalle.

La mujer vio la puerta de la habitación cerrada y pensó que dormía. Cuando la masajista llegó, Solomon le golpeó la puerta a Heath. Nada. La mujer entró y se encontró con el actor tendido en la cama, boca abajo y desnudo. Nada. Cuando abrió el ropero y sacó la camilla de masajes hizo bastante ruido para que el actor se despertara. Nada.

Asustada, la empleada lo tocó y estaba frío. ¿Qué hacía? En la desesperación, antes de llamar al 911, llamó a la actriz Mary Kate Olsen, que por aquellos se decía que tenían una relación. La joven conocida por su papel en Full House, en donde actuaba junto a su gemela Ashley, le dijo que iba a mandar a alguien a su casa.

La empleada ya no podía más y llamó al 911. Heath no respondía a nada. Del otro lado del teléfono, un operador le indicaba cómo hacer RCP mientras la ambulancia iba en camino. La ayuda médica y los hombres de seguridad que había mandado Olsen llegaron al mismo tiempo. Ya no había nada más por hacer. A las 3.36 de la tarde del 22 de enero de 2008, Heath Ledger era declarado muerto.

El informe final, después de descarta el suicidio, decía que Ledger había muerto después de consumir un cóctel letal de drogas para dormir. En su cuerpo había había rastros de distintas drogas: oxycodona, hidroclodona, diazepam, temazepam, alprazolam y doxilamina.

Su hermana, la noche anterior, le había pedido que se cuidara de todo lo que tomaba. Pero al parecer los fantasmas de Ledger eran tantos y tan grandes que no lo dejaban dormir. En ese momento, Ledger se encontraba filmando The Imaginarium of Doctor Parnassus y por un interesante detalle argumental, su papel pudo ser continuado por Collin Farrell, Jhonny Depp y Jude Law.

QUIÉN ERA HEATH LEDGER

Heath Andrew Ledger nació en Australia, en 1979. Su familia era común y corriente. Su mamá era maestra y su papá ingeniero. Nada de dinastía de actores y portación de apellido.

Descubrió su vocación de actor a los 10 años cuando hizo de Peter Pan en una obra de la escuela. Más tarde, su hermana que sí actuaba, pero se dedicó a la publicidad, le insistió que se dedicara a eso.

Además de la actuación, Ledger tenía otra pasión. El Ajedrez. Esto no es un dato random, guardalo porque sirve para después.

Cuando terminó la escuela se dedicó a la actuación y así fue que empezó, con papeles en películas y series australianas. Su gran oportunidad llegó con el casting para la película “Diez cosas que odio de ti”. Esto fue su entrada a Hollywood.

Ya vamos a repasar sus películas, ahora pasemos a sus amores. Entre sus relaciones más importantes se puede nombrar a Heather Graham y Naomi Watts – con quien convivió por casi dos años -. En 2004, Ledger conoce a la actriz Michelle Williams durante el rodaje de la exitosa película “Secreto en la montaña”. Con ella se convierte en padre de Matilda, pero la conducta errática y los problemas de salud mental de Ledger desgastaron la relación y se separaron en 2007. Después de su separación, al actor se lo vinculó con las modelos Helena Christensen y Gemma Ward. Poco antes de su muerte, se decía que Ledger estaba en pareja con Mary-Kate Olsen, la hermana de Elizabeth, la bruja escarlata de Marvel.

Tras su muerte, hubo alguna que otra polémica sobre su herencia. En estados Unidos no es como en nuestro país que heredan los hijos, allá hay testamentos. Y en su última voluntad, Ledger le dejaba todo a sus padres y hermanos. El documento había sido firmado antes de conocer a Williams y de que naciera Matilda. Ahora las cosas cambiaban.

Los padres de Ledger creían que el bienestar económico de Matilda y su mamá era lo primordial y se aferraron a un segundo documento, sin firmar, dejándole todo a la niña que con dos años había perdido a su papá.

LAS PELÍCULAS DE HEATH LEDGER

El actor dejó un legado de personajes hermosos y maravillosos en grandes películas. Una especie de Tom Holland de su época que enamoraba por su belleza y carisma.

Además de su carrera como actor, Ledger quería dedicarse a la dirección. Comenzó trabajando con videoclips de bandas australianas y tenía en mente un gran proyecto.

Como su pasión era el ajedrez - dato random que tenías que guardar – Ledger se juntó con el guionista y productor escocés Allan Scott para trabajar en un proyecto que sería su primer cortometraje como director. La obra que sedujo a Ledger fue The Queen’s Gambit escrita por Walter Travis.

¿Te suena? Es nada más y nada menos que Gambito de Dama, serie que estrenó Netflix en 2020 con Anya Taylor-Joy como su protagonista.

Ahora bien. Cada película que tocó la hizo oro. Tal vez, alguna de ellas, no hayan explotado en la taquilla, pero se convirtieron en clásicos del cine mundial.

DIEZ COSAS QUE ODIO DE TÍ

La chica más popular del colegio puede salir con el chico que le gusta solo si su hermana tiene una cita antes. La chica es un bardo y no cree en el amor. El plan es pagarle a alguien para que cumpla con esa misión, pero las cosas se complican un poco cuando el amor se cuela sin pedir permiso.

Su primera película en Hollywood. Su entrada a un mundo que lo abrazó y de a poco lo iba poniendo en la vidrieda de los grandes nombres. Su destino era inmenso. Su talento también. Esta peli está por streaming en Disney+ o compra/alquiler en Google Play.

CORAZÓN DE CABALLERO

Película del 2001 que tiene como gancho y sello distintivo, la disrupción espacio temporal con música de la actualidad. La película arranca con We will rock you de Queen y ves a un montón de personas en la edad media cantando a Freddy. Después, en medio de un baile en el que se supone que habría vals, suena David Bowie.

Con un elencazo, esta película ya se instaló entre las de culto, que si bien no son hitazos, nadie se olvida de ellas. Esta peli la podés ver en HBO Max, la app de Claro y la podes alquilar/comprar en Google Play.

SECRETO EN LA MONTAÑA

Heath Ledger

La película. Acá Ledger da todo de sí para interpretar a un vaquero que se enamora de su amigo. En una sociedad en la que su amor es impensado, ellos tienen que esconder lo que sienten en pos del deber ser. Con familias formadas se vuelven a cruzar y hay algunos secretos que no se pueden esconder, menos de la piel.

Con Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway y Michelle Williams, esta película es arte. A eso sumale que la música es Gustavo Santaolalla. Esta peli está disponible por streaming en Star+, Movistar y Lionsgate+. Además, se puede comprar o alquilar en AppleTv.

EL CABALLERO DE LA NOCHE

Heath Ledger

EL Guasón de Ledger es y será el mejor Guasón de la historia. Ni Joaquín Pheonix, en un extraordinario, doloroso y espectacular intento por acercarse, logró lo que hizo Ledger en “El Caballero de la Noche” de Christopher Nolan.

Veníamos de algunas versiones edulcoradas de la serie de los años 60 y un polémico Jack Nicholson en el polémico Batman de Tim Burton del ‘89.

Para este papel, Ledger se olvidó de todo lo que había visto y se encerró un tiempo en un hotel para darle forma a un personaje oscuro, siniestro y a la vez hipnótico. Según Nolan, Ledger se llevó a si mismo hasta el límite para encontrarle hasta la voz al personaje.

Este papel le valió su segunda nominación al Oscar (la primera fue con Secreto en la montaña) , premio que ganó de manera póstuma. Ese año, el actor se quedó además con el premio a mejor actor de reparto en los Globos de Oro, los BAFTA (algo así como los Oscars ingleses) y los premios del Sindicato de Actores.

Si querés volver a ver este film, lo encontras por streaming en HBO Max, Movistar Tv o la podés comprar o alquiler en Google Play y Apple Tv.