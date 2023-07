Tenencia responsable de animales: tomar conciencia para cubrir las necesidades de las mascotas

Esterilizaciones y castraciones

El cronograma se desarrolla durante todo el año en diferentes lugares del departamento. Se ubica dos semanas en cada destino, que se publica tanto en la página de Godoy Cruz, como en las redes sociales. Para una buena organización, los turnos se entregan el miércoles anterior a la llegada del móvil. Es por eso que se ubican desde las 10, de manera presencial, con DNI y por orden de llegada.

Requisitos:

Asistir con DNI o fotocopia.

El dueño del animal debe tener domicilio en Godoy Cruz.

Se dará un turno por animal y por persona.

También está habilitada la atención del Quirófano fijo, que se encuentra en el Corralón Municipal. Los turnos se pueden sacar a través de la web.

Quirófano fijo

Todos los días se pueden solicitar turnos para el quirófano fijo, que los otorga según la disponibilidad. ¿Cómo se piden? Ingresar a www.godoycruz.gob.ar

Así, el propietario del animal, mayor de 18 años con domicilio en Godoy Cruz, puede solicitar un turno por día con su CUIL.

Completar los datos solicitados, elegir día y horario y aceptar

Llegará un correo electrónico confirmando el turno

Luego, el día indicado se deberá respetar el horario y cumplir con el preoperatorio. En ese momento se entregarán las indicaciones correspondientes del postoperatorio. En tanto, la medicación indicada correrá por cuenta del propietario.

Protocolo:

El propietario de la mascota debe asistir con su DNI, con domicilio en Godoy Cruz

Puede presentarse un tercero con documento, fotocopia del DNI del titular del turno y una autorización escrita y firmada por el dueño

Siempre se debe cumplir con el horario del turno. La tolerancia es de 10 minutos, pasado ese tiempo no será posible realizar la cirugía.

Qué animales se pueden llevar:

Perros: de 6 meses a 9 años de edad, sin testículos retenidos

Perras: de 6 meses a 9 años de edad, que no estén en celo, ni preñadas, ni amamantando

Gatos: de 10 meses a 9 años de edad

Gatas: de 6 meses a 9 años de edad, ni preñadas, ni amamantando

Se recomienda realizar pre quirúrgico en una veterinaria de confianza

En todos los casos, sin problemas de enfermedad crónica de base.

Para el preoperatorio, tener en cuenta:

Con un ayuno de 8 horas de comida y 3 horas sin líquidos

De igual manera, llevar una manta para post operatorio

Es importante que los perros vayan con collar y correa

Los gatos deben estar contenidos en canil, bolso o mochila (sin excepción).

No obstante, el personal no se hará responsable por la huida de los mismos si no se respeta esta condición.

Vacunación antirrábica y desparasitación

Además, el Quirófano ofrece el servicio de vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa y tratamiento para sarna.

La atención se realiza los miércoles, de 16 a 18, en el Corralón Municipal, entrando por Martín Fierro.

Por orden de llegada con DNI que acredite domicilio y residencia en Godoy Cruz.

Mientras tanto, el operativo es gratuito.

En tanto, los jueves se realiza el mismo servicio, pero en el lugar donde se ubique el quirófano móvil, también en el horario de 16 a 18.

Plataforma virtual para adopción responsable de mascotas

Desde mayo Godoy Cruz cuenta con una innovadora iniciativa. Se trata de la plataforma virtual para adopción responsable de mascotas, una iniciativa única en Mendoza.

El sitio se encuentra alojado en la web de la comuna (godoycruz.gob.ar), puntualmente en la sección Ciudadanía Digital.

En definitiva, es un espacio donde se cargan los datos, fotos y características de los animalitos en adopción.

La información se publica luego del análisis y evaluación de un especialista del área de Control Animal.

Mientras que, para conocer a las mascotas disponibles y “adoptar un amigo”, se debe acceder a este link.

Luego de hacer “match”, ambas partes deberán coordinar las condiciones para la integración de la mascota a su nueva familia.

Cómo sumarse y cuáles son los requisitos:

Por otro lado, para subir los datos de la mascota es necesario estar registrado en Ciudadanía Digital (CiDi).

Para hacerlo solo se deben seguir los pasos indicados en el sistema.

Después, se generará un usuario único con el que podrán ingresar y elegir la opción Portal Mascotas y continuar con el proceso.

Es importante aclarar que la mascota en adopción debe estar en buenas condiciones de salud, desparasitada y, si tiene más de 6 meses, también debe estar castrada.

Asimismo, las vecinas y vecinos que quieran dar acogida a los animales pueden acceder haciendo click acá y ver los “amigos” que buscan un nuevo hogar.

Es que la opción virtual se suma a las jornadas de adopción responsable, promoción y concientización que se hacen los sábados en el parque Benegas, en conjunto con las protectoras.

Los sábados en el Parque Benegas

Adoptá un Amigo se desarrolla desde el 2007 y es parte del programa Tenencia Responsable. Allí, se invita a las protectoras de animales y a particulares para ofrecer las mascotas que tienen a su cuidado. Es una manera de promover la adopción, con el objetivo de ubicar a los animales rescatados de las calles en un hogar seguro y estable.

También hay promoción y concientización sobre la tenencia responsable de mascotas.

Programa de Tenencia Responsable de Animales

Tiene como objetivo que los cuidadores de los animales tomen conciencia y se responsabilicen del buen estado de salud. Las mascotas necesitan tiempo, cariño y sobre todo responsabilidad. Es por eso que se les debe brindar afecto, protección y resguardo durante toda su vida. Básicamente, garantizarles un ambiente adecuado, ofrecerles una buena alimentación, proporcionarles recreación y ejercicio, suministrarles la atención veterinaria necesaria y evitar la reproducción no deseada.

Los números hablan por sí solos. Se han realizado más de 5000 esterilizaciones, se registraron casi 3500 canes, y más de 2600 desparasitaciones y vacunaciones.

Finalmente, para más información comunicarse a los teléfonos 4131843, 4131830, o 2613064927.