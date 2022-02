Tadeo García Zalazar: “Con un Estado inteligente es más fácil prevenir y perseguir el delito”

De igual modo debemos seguir trabajando para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, modernizando el funcionamiento de sus instituciones y aquí es donde los municipios tienen un rol esencial, cooperando e innovando para la prevención en coordinación con la policía y la Justicia.

El Registro de Huellas Genéticas se ha vuelto una herramienta clave en la persecución del delito. Tuvo un impulso en los últimos años y ya está dotado de más de 58 mil perfiles. Su utilización permitió que se resolvieran más de 150 casos de abusos sexuales, 100 robos agravados y 80 asesinatos.

La evidencia demuestra que hacer crecer el Banco de Huellas Genéticas permite que la investigación y sanción judicial sean más eficientes. Modos que tiene un Estado para ser más inteligente a la hora de perseguir el delito.

En las últimas horas firmamos un convenio con el Ministerio Público Fiscal para que los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Godoy Cruz aportemos nuestro perfil genético al Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.

Será obligatorio para los agentes de seguridad privada y municipales que ingresen desde el 1 de marzo y también podrán hacerlo de manera voluntaria todos los vecinos que realicen trámites municipales.

Se trata de una medida tomada desde un municipio que contribuye a mejorar la seguridad pública de Mendoza.

Pero no es lo único que podemos hacer desde las comunas para mejorar la seguridad. A veces se piensa que por no tener a cargo justicia y policía los municipios son solo espectadores, pero éste no ha sido nuestro criterio.

Por ejemplo, hace dos décadas el municipio comenzó a instalar alarmas comunitarias. Pero hace 4 años actualizamos el concepto y las reemplazamos por el Sistema de Alerta Comunitaria que usa tecnologías de la información y comunicación para optimizar la cooperación con la policía.

Intendente Tadeo García Zalazar.

La versión más actualizada de este sistema, desarrollado por una pyme con sede en el Parque TIC y con especialistas locales en conjunto con la comuna, permite una mayor integración entre vecinos, con el centro de monitoreo municipal y con la policía. En la Comisaría Séptima -edificio financiado parcialmente por Godoy Cruz- se integran Policía, fiscalías, monitoreo de cámaras y el Sistema de Alerta Comunitaria.

El Sistema, además, incluye a personas hipoacúsicas igualando posibilidades. Hoy todos los usuarios puedan advertir sobre robos, incendios, emergencias de salud y violencia de género. Los incidentes son registrados y los datos permiten definir estrategias comunes en la Mesa Interinstitucional de Prevención y Seguridad, donde bimestralmente se reúnen funcionarios policiales, judiciales y de Godoy Cruz para articular esfuerzos.

Nuestro Sistema de Alerta Comunitaria es utilizado por 7.800 vecinos organizados en 300 grupos barriales. Además, otros 6 departamentos de Mendoza (General Alvear, Las Heras, Guaymallén, Junín, Ciudad, Rivadavia) ya lo han implementado, favoreciendo a 12.300 vecinos más, y están en proceso de implementación: San Martín (Mendoza); Crespo, Nogoyá y Viale (Entre Ríos) y Recreo (Santa Fe).

Desde el municipio hemos coordinado con la policía, la justicia y las fuerzas federales acciones para hacer más efectiva la prevención y control en parques, plazas y espacios públicos y zonas críticas.

Prevención, a través de políticas públicas concretas

Sin embargo, hay otras formas de prevenir la violencia y el delito desde la dimensión social, orientando políticas públicas y programas hacia las juventudes y las mujeres.

En Godoy Cruz tenemos el programa Fondos para la Prevención Social de la violencia y el delito que financia proyectos comunitarios; el Programa Recrearte Joven, orientado a la participación y prevención desde los 16 años; el programa ActivandoGC que multiplica la participación de las juventudes, siempre con foco en la prevención y la convivencia, concentrado en cuatro disciplinas: tela, breakdance, judo y senderismo.

Trabajo conjunto para tener mejores resultados

Mendoza logró bajar la tasa de homicidios de 8,8 cada 100 mil habitantes en 2014 a 4,4 en el 2020 y esto es dato, no relato. ¿La fuente? El Ministerio de Seguridad de la Nación. El secreto fue un conjunto de reformas institucionales y en la legislación.

Desde Godoy Cruz hemos apostado al trabajo colaborativo con la Justicia y la Policía para que el trabajo sea más eficiente, con mayor coordinación y más tecnología, alentando la participación de la comunidad y tomando medidas en base a evidencia.

Los problemas de seguridad tienen cada vez una complejidad mayor y los municipios, como eslabón más cercano a la gente, tienen que involucrarse en la temática, porque se obtienen más y mejores resultados.