Impulsa Mendoza y la Bolsa de Comercio sellaron una alianza para fortalecer el ecosistema financiero-minero

Mendoza como hub financiero-minero

El convenio se inscribe dentro del programa provincial Impulsando el Financiamiento, que busca replicar modelos exitosos como los de Canadá y Australia, donde la exploración minera depende en gran parte del financiamiento bursátil.

En la actualidad, Mendoza avanza con más de 100 proyectos de exploración en marcha o por iniciar, en el marco de la estrategia Malargüe Distrito Minero Occidental, sumados al potencial de proyectos como PSJ Cobre mendocino y el desarrollo de sus proveedores asociados.

Impulsa Mendoza trabaja activamente con la Universidad Nacional de Cuyo en un estudio técnico que analiza las ventajas comparativas y competitivas de la provincia para convertirse en un hub financiero regional.

“Como parte de esta visión, ya se han establecido sinergias con actores internacionales como la TSX -Toronto Stock Exchange-, la LME -London Metal Exchange- y la BYMA -Bolsas y Mercados Argentinos-, además de bancos, agentes de mercado y SGR -Sociedades de Garantía Recíproca-”, explicó Sánchez Bandini.

Por su parte, Luis Romano manifestó:

“Este acuerdo es la culminación de un largo proceso de trabajo y colaboración entre la Bolsa de Comercio de Mendoza e Impulsa Mendoza, entidad a la cual consideramos de vital importancia en la estrategia llevada por la Provincia para el desarrollo de la minería en Mendoza, proyecto con el cual estamos absolutamente comprometidos, para lo que estamos sumando herramientas para apoyar la actividad y el desarrollo de los servicios conexos a la misma”.

Sebastián Piña, CFO de Impulsa Mendoza, agregó:

“Sin mercado de capitales no hay exploración, y sin exploración no hay minería, y sin minería no hay desarrollo sostenible. Mendoza tiene ventajas comparativas y competitivas para posicionarse como un hub financiero para toda la región, y las sinergias con la Bolsa de Comercio potenciarán las respectivas iniciativas para el desarrollo del mercado de capitales y ecosistema local”.

Entre los productos innovadores que se promueven se encuentra la creación de un Fondo Cerrado con Oferta Pública destinado a financiar etapas tempranas de exploración y el desarrollo de proveedores mineros, mediante garantías y avales.

Impulsa Mendoza (1).jpg

Trabajo articulado con todos los sectores

La Bolsa de Comercio de Mendoza, institución privada, tendrá un rol central en esta articulación. Su capacidad para canalizar el ahorro local hacia inversiones seguras y productivas, fomentar la transparencia del financiamiento y apoyar la negociación de instrumentos financieros la convierte en un socio estratégico para el desarrollo regional.

Además, la Bolsa mantiene una colaboración activa con entidades en las que la Provincia tiene participación, como la Fundación ProMendoza y Mendoza Fiduciaria.

La sinergia entre Impulsa Mendoza y la Bolsa de Comercio representa un paso estratégico hacia el objetivo de convertir a la provincia en un hub financiero-minero de relevancia regional.

Esta alianza busca atraer inversiones locales e internacionales, especialmente en etapas tempranas de exploración, mediante herramientas de financiamiento innovadoras como fondos cerrados con oferta pública y futuras salidas a bolsa en mercados como el de Toronto (TSX). Al mismo tiempo, se promueve el desarrollo del ecosistema financiero local para que esté preparado para respaldar a la industria minera de forma efectiva y sostenible.

La iniciativa también apunta a fomentar una red de conocimiento entre empresas, inversores y organismos públicos, impulsando la educación financiera, la transparencia y la inversión responsable.