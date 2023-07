En el Día de la Independencia, Godoy Cruz realizó la apertura de la calle 9 de Julio, una obra de mejora integral para la zona industrial.

Se trata, de hecho, de un sector en el que están instaladas muchas empresas y es clave por conectar a Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén.

Tadeo García Zalazar encabezó el acto en el lugar y se refirió a la importancia de la remodelación y del trabajo conjunto con la Provincia.

En el Día de la Independencia, Godoy Cruz realizó la apertura de la calle 9 de Julio. Foto: Prensa Godoy Cruz

Igualmente, destacó la relevancia del área por “la cantidad y calidad de empresas que concentra, más de 12 mil personas trabajan acá y eso simboliza lo que queremos. Una zona industrial pujante”.

En la misma línea, reiteró que próximamente “comenzará el proceso de renovación del masterplan, vamos a hacer toda una serie de consultorías técnicas para prever la zona industrial que necesitamos para los próximos 20 años”.

Sin embargo, lamentó que la comuna de Maipú no haya acompañado con el financiamiento: “Esperemos que haya un cambio de actitud del gobierno municipal para con la zona industrial porque no puede ser que de un lado de la calle haya inversión y del otro no. Queremos y será bienvenida esa cooperación, que es tan necesaria”.

“No se entiende cuando lo que hay de fondo es progreso, empleo, desarrollo y más actividad productiva” concluyó García Zalazar.

Además, estuvo acompañado por el senador nacional y candidato a gobernador Alfredo Cornejo y el diputado provincial Diego Costarelli, quien aspira a sucederlo en la jefatura comunal.

Se sumaron el ministro de Infraestructura Mario Isgro; Hebe Casado, candidata a vicegobernadora; Mauricio Pinti y Natalio Mema, candidatos a intendentes de Maipú y Luján, y Gloria Magnaghi, titular de Aderpe.

Isgro, en tanto, remarcó la necesidad de mantener “esta continuidad de trabajo que desde hace 8 años se viene aplicando. Esta política pública”.

Y agregó que implica “la conexión de la zona industrial con la de Palmira, Godoy Cruz, Luján, acá hay un plan muy grande y se van ejecutando las obras paso a paso”.

Magnaghi, en representación de Aderpe, dijo que “es una obra muy querida e importante porque no sólo es haber terminado la 9 de Julio, es el puntapié inicial de un proyecto que vamos a llevar adelante”.

De igual forma opinó que la zona industrial “es la más importante del Oeste argentino por la cantidad de empresas que hay”.

Mientras tanto, el proyecto consistió en la urbanización y materialización de tareas de saneamiento de mencionada calle, entre Carril Rodríguez Peña y Alsina.

De esta manera, una arteria de gran tránsito vehicular cuenta con una nueva infraestructura vial.

El detalle de la obra

Por otro lado, las tareas incluyeron la cinta asfáltica desde Alsina hasta Rodríguez Peña (750 metros).

También contemplaron las tareas relacionadas a cloacas y agua, incluyendo conexiones domiciliarias y bocas de registro.

Asimismo, la construcción de cuneta, cordón, banquina y el canal de riego.

Así como nicho para forestales, árboles, veredas y alambrado perimetral.

En definitiva, este proyecto logrará la jerarquización y revaloración de la zonas, ordenamiento vehicular y peatonal.

Así, se generarán espacios excelentes para circulación.

Finalmente, la financiación se realizó a través del Programa de Infraestructura Municipal y con colaboración del la comuna.

Festejos patrios

Previamente, el Intendente y las otras autoridades participaron del tradicional Tedeum en la parroquia San Vicente Ferrer.

La Muni convocó a vecinas y vecinos a disfrutar de una gran Peña al aire libre en la Plaza departamental.

Allí, el público podrá saborear el locro solidario, música en vivo y danzas típicas.

El programa incluye espectáculos del ballet de la comuna y los talleres artísticos.

Completarán los ballets Luna Endiablada, Raíz del Alma, Nostalgias Criollas, Raza Criolla y la Compañía ETNIA Malambo.

Por último, actuarán Cara y Cepa y Cuarto Creciente, dos conjuntos que evocan las raíces de la música cuyana y nacional.