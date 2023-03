Cuatro familias del Oeste de Godoy Cruz recibieron su ecocasa

Cuatro familias del Oeste de Godoy Cruz recibieron este viernes su ecocasa, un proyecto que el Municipio llevó adelante a partir de la donación de contenedores que realizó la empresa Pampa Energía.

Son, de hecho, viviendas sociales acondicionadas por la comuna luego del aporte que la compañía realizó en 2020, en plena pandemia.

Durante el acto, el intendente Tadeo García Zalazar y el director de la Fundación Pampa Energía, Pablo Díaz, contaron los detalles del proceso previo y la finalidad de esta iniciativa.

Innovación, sustentabilidad y economía

“Es una vivienda que tiene un costo 40% menor por metro cuadrado que la tradicional, eso implica que más familias pueden acceder en este contexto tan difícil desde el punto de vista económico”, confió el jefe comunal.

De manera similar, remarcó que el sistema “permite innovar en un tipo de construcción, es amigable con el ambiente y más familias pueden acceder a viviendas dignas”.

Por otro lado, hizo foco en los resultados del “esfuerzo público – privado, en este caso con Pampa Energía” y el siguiente paso de “replicarlo en otros lugares del departamento, incluso hemos hablado con el Gobierno provincial para también llevar esta experiencia”.

“Entonces, tenemos trabajo público y privado, con una empresa que considera que el rol del Estado es importante y un rol social para cumplir con las familias que tienen una necesidad habitacional extrema”, cerró.

Por su parte, Díaz destacó que “estas acciones nacen de encuentros” y tienen “base en el entusiasmo, cuando uno va viendo un laboratorio que tiene éxito en lo social se va estimulando porque va viendo que puede ayudar”.

“Hoy vemos este resultado, cuatro casas, familias que vienen a mudarse, a vivirlas, ve salió bien”, enfatizó.

Como resultado, las familias podrán acceder a un hogar totalmente sustentable, apelando al reciclado de materiales y que cumple con todos los códigos de construcción.

Además de ser de excelente calidad, antisísmicas y resistentes a las inclemencias climáticas.

Los grupos, en tanto, fueron priorizados por un equipo de profesionales de la comuna debido a que presentaban condiciones de hacinamiento crítico, variables de vulnerabilidad social, problemáticas de salud y/o discapacidad.

De esta forma, se firmaron los documentos que habilitan a los nuevos dueños al pago del inmueble y que culminará con la regularización dominial del mismo.

Las características

Se trata, entonces, de las primeras casas de este tipo en Mendoza. Tienen 60 m2, dos dormitorios, baño y cocina - comedor y cuentan con instalación de servicios, conexiones de agua, cloaca y luz.

Además, Pampa Energía realizó la donación de termotanques solares, que serán parte del equipamiento de cada hogar, para promover el uso de energías limpias.

La meta del proyecto desarrollado en el barrio Amei apuntó a avanzar en soluciones habitacionales a través de viviendas sustentables.

También se construyó una plaza, que se planteó a partir de la necesidad de dotar de un pulmón y un lugar recreativo a la zona, con juegos infantiles y un espacio verde. Así como puentes vehiculares y peatonales, entre otras cosas.

Finalmente, para el acondicionamiento de los contenedores, la Municipalidad capacitó al personal en herrería, construcción en seco, plomería y soldadura.

La palabra de los nuevos dueños

Cinthia, una de las nuevas propietarias, se mostró emocionada y dijo que “hace tiempo quedé sin nada con mis hijos y me enteré que estaba el proyecto de Ecocasa, así que me acerqué, expuse mi situación y me ayudaron un montón”.

Igualmente, Ángela señaló que “las expectativas son las mejores, es un cambio en la vida de mis hijos y mía de 180 grados”.

Por último, Ayelén contó que “tengo mucha emoción, una mezcla de sentimientos, lo que más deseábamos, soñábamos”.

Más sobre la Fundación

Desde Pampa Energía manifestaron que con estas acciones refuerza su presencia en Mendoza, donde ya realiza varios proyectos sociales. Por ejemplo, el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, que apoya a 81 estudiantes secundarios y 29 universitarios para que completen sus estudios.

Así como los programas de formación docente Red de Escuelas de la Fundación Pampa, que trabaja con docentes y directivos de cinco escuelas técnicas.

Por último, las capacitaciones en eficiencia energética para entornos educativos que desarrolla junto a Emesa y el Insutec, con el acompañamiento de la DGE.