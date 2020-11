Junto a AMC, Supercanal Arlink lanzó en Mendoza un sorteo especial para los seguidores de The Walking Dead: World Beyond, el spinoff de la serie The Walking Dead que estrenó en Latinoamérica a principios de octubre. Los premios incluyen una cámara instantánea, un Chromecast y auriculares Bluetooth.

Producida por AMC Studios, The Walking Dead: World Beyond expande el universo de The Walking Dead, profundizando en una nueva mitología e historia que sigue a la primera generación criada en una civilización sobreviviente del mundo post-apocalíptico. Con un tono más juvenil, la serie trata sobre la historia de dos hermanas que deciden abandonar el asentamiento donde se encuentran a salvo de los caminantes para buscar a su padre, un importante científico que se encuentra investigando la cura del virus. A ellas se les unen dos amigos, y juntos enfrentarán peligros conocidos y desconocidos.

Para participar del sorteo, los fans deberán completar una trivia sobre la serie publicada en www.supercanal-arlink.com.ar y dejar sus datos. El primer premio consiste en una cámara instantánea Fuji Instax Mini 9 Polaroid; el segundo en un dispositivo Chromecast 2 NC2-6A5 Android y el tercero en un par de auriculares Redmin Airdots 2 DT. Cabe aclarar que el sorteo es exclusivo para clientes de Supercanal Arlink con domicilio en la provincia de Mendoza, y los ganadores se darán a conocer el 23 de noviembre.

The Walking Dead: World Beyond se encuentra transitando su primera temporada de 10 capítulos, y ya fue confirmada para una segunda temporada con 10 capítulos más. Transmite AMC todos los lunes a las 22.