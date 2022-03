SANCOR Seguros avanza en la reparación de más de 1.200 vehículos afectados por el granizo en Mendoza

Al respecto, René Villegas, Gerente de la Sede Mendoza de la Aseguradora, comentó que al tiempo que atendían a los asegurados, comenzaron a realizar el peritaje de los daños e inmediatamente se inició la gestión de los turnos para la reparación. La misma se realiza en los talleres instalados especialmente para tal fin, que cuentan con especialistas en microbollos y tecnología adecuada para atender este tipo de siniestros.

Uno de los asegurados afectados por el temporal, Martín Dellagnola, ya cuenta con su automóvil reparado. “Cuando me sorprendió la tormenta, enseguida llamé a mi Productora Asesora y me indicó los pasos a seguir. Luego hice la denuncia en SANCOR Seguros y me dieron el turno para arreglar el auto. En cuestión de días ya lo estaba usando nuevamente y salió todo 10 puntos. Ni te das cuenta de que tuvo que ser reparado”.

Por su parte, Villegas indicó que SANCOR Seguros ofrece “una cobertura de granizo sin límites ni deducibles con grandes beneficios para el asegurado, porque cualquiera sea el monto del daño, el costo de los arreglos corre por nuestra cuenta. Quien contrate una póliza de Terceros Completo en adelante tendrá cubiertos todos los daños por granizo y no solo no deberá pagar ningún gasto, sino que tampoco se le impondrá ninguna limitación o tope en la reparación”.

Finalmente, el ejecutivo remarcó: “Como empresa, tenemos experiencia en resolver este tipo de situaciones y seguimos trabajando para que, en el menor plazo posible, los asegurados tengan reparado su vehículo y lo que es más importante, sin tener que poner un solo peso”.

Además de las denuncias de Automotor, la firma recibió unas cien más correspondientes a otros ramos que también contemplan la cobertura de granizo, como es el caso de Combinado Familiar, Seguro Integral y Todo Riesgo Operativo.