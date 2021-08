Salud Digital y Terapias Génicas, la revolución en salud que se viene en América Latina para el 2030

En todo el mundo, y en diferentes mercados e industrias, se están viendo grandes reinvenciones. Pero con la llegada de la pandemia, desde el año pasado un sector que está en evidencia es el de la salud. La velocidad de respuesta de las industrias de salud, sumado al rol crucial de la investigación para traer nuevas soluciones, se vio evidenciado con la llegada del virus Covid-19. Adib Jacob, Head Regional de la División Farmacéutica de Bayer en América Latina y Brasil destacó, en un evento especializado sobre el futuro de la salud: “La salud en América Latina va a pasar por una revolución y nosotros vamos a liderarla”.

Las tecnologías al servicio de los pacientes y los médicos, sumado a las inversiones en innovación, son la apuesta en el futuro de la salud a través de dos estrategias: alianzas e innovación propia.

Las primeras ya están siendo ampliamente exploradas en el campo de la Terapia Celular y Génica, por medio de las adquisiciones de BlueRock Therapeutics (BlueRock) y Asklepios Biofarmacêutica Inc. (AskBio) –empresas biofarmacéuticas especializadas en terapia celular y en terapia génica, respectivamente.

El área de las Terapias Celular y Génica representa la próxima ola de innovaciones en el mercado de salud. Se trata de un nuevo paradigma para el área, en el que se abordarán directamente las causas de las enfermedades y ya no sus síntomas, gracias a las tecnologías que permiten el uso de células y secuencias genéticas para prevenir, tratar e incluso curar enfermedades hasta ahora consideradas incurables, como es el caso de la Enfermedad de Parkinson.

Daniel Londero, Head de la división pharmaceutica para Bayer Cono Sur, sostuvo: “En Bayer invertimos continuamente en investigación y en proyectos innovadores para buscar soluciones con foco en las nuevas necesidades de los pacientes. Por eso, a través de asociaciones sólidas, buscamos complementar nuestra amplia experiencia interna con el conocimiento de excelentes socios de la industria. Esta asociación nos brinda la oportunidad de establecer relaciones para fomentar el progreso científico y los beneficios para los pacientes. Nuestro objetivo final es siempre brindarles más y mejores opciones de una manera rápida y eficiente”.

Terapia celular y génica: la apuesta de Bayer para revolucionar el mercado de la salud

Los tratamientos innovadores se dirigirán a la causa de las enfermedades, no a los síntomas, para ofrecer tratamientos para enfermedades, hasta hace poco, consideradas incurables. Cerca del 20% de la población mundial tiene algún tipo de mutación genética que puede producir enfermedades[1] y actualmente existen más de siete mil enfermedades causadas por mutaciones en un único gen[2]. Las terapias celular y génica abordan precisamente la causa de estas enfermedades -los genes defectuosos- y por tanto, pueden cambiar los paradigmas, pudiendo curar a los pacientes.

En la terapia celular, se utilizan células para obtener un efecto medicinal, que puede ser prevenir, controlar o curar enfermedades. Además de ello, en algunos casos, también es posible reparar y regenerar células dañadas. La terapia génica actúa entregando material genético dentro de las células de un paciente. El objetivo es añadir una secuencia de genes ausente, corregir o retirar una secuencia defectuosa, causante de la enfermedad. Así, las células que no tienen las instrucciones correctas para funcionar reciben la información genética que permitirá restaurar su función.

“Las terapias celulares y génicas son una innovación en el cuidado de la salud. El objetivo en Bayer es estar a la vanguardia de esta revolución en la ciencia. Así, avanzar en el establecimiento de una unidad de terapia génica y celular que pueda estar a la cabeza de la ciencia más revolucionaria, contribuyendo desde la innovación médica a prevenir o incluso curar enfermedades causadas por defectos genéticos y así mejorar la calidad de vida de los pacientes”, señaló Héctor Miranda, Director Médico de la división Pharmaceuticals en Bayer Cono Sur.

BlueRock trabaja con una plataforma propia que podría, potencialmente, fabricar cualquier célula del cuerpo humano y editar cualquier gen del genoma. Actualmente están trabajando en la administración exitosa de la primera dosis de este tratamiento a un paciente con la enfermedad de Parkinson en su estudio clínico abierto de Fase 1.

Por otra parte, la tecnología desarrollada por AskBio posee un enorme potencial, habiendo sido desarrollada inicialmente para la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Actualmente, la empresa también está investigando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada, así como el de la Enfermedad de Pompe y de la Atrofia Multisistémica (MSA). Todas enfermedades que afectan gravemente a los pacientes y que actualmente se consideran incurables o tienen pocas opciones de tratamiento, a menudo centradas únicamente en los síntomas.

Salud digital

La tecnología también juega un papel fundamental en el futuro de la salud. Se trata de un importante pilar de la sanidad moderna, que combina enfoques convencionales –como ir a la consulta del médico, realizar estudios y mediciones– con tecnologías digitales que optimizan la atención y el seguimiento de la salud, además de humanizar la atención y centrarse más en el paciente, no en su enfermedad.

Un ejemplo de ello es One Drop, una plataforma digital creada para ayudar a pacientes con diabetes a administrar el cuidado de su salud. Con ella, las personas pueden controlar su dieta, sus medicamentos y actividades físicas, además de obtener indicadores como el sueño, el estrés y el estado de ánimo, por ejemplo.

En este sentido, se trata de una plataforma que encaja con el concepto de Terapia Digital, donde las soluciones digitales funcionan no sólo como herramientas de apoyo, sino como las propias terapias. Otra solución se llama Universo Médico. Se trata de una plataforma on demand, cuyo objetivo que los profesionales accedan a contenidos, eventos y mucho más, de relevancia y alta calidad, con la comodidad de on demand.

Bayer apuesta a la Transformación Digital y la Salud Digital como unas de sus principales estrategias de negocio. Para ello, la empresa cuenta con innovación propia y también con alianzas con otras empresas y startups –en todo el mundo e, incluso, en América Latina. El objetivo es poner la tecnología a servicio de pacientes y médicos, para una revolución en el cuidado con la salud.

