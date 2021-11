Remax Chacras agasaja a mujeres emprendedoras con un evento de la mano de su bróker, Fernanda Villalba

En el marco de esta fecha tan especial, Fernanda Villalba -emprendedora y bróker de Remax Chacras- celebrará esta tarde un evento de networking para emprendedoras, junto a mujeres del mundo inmobiliario.

-Contanos un poco de tu historia como emprendedora ¿Cuándo empezó?

-Siempre fui una persona a la que le gustan los desafíos. Cuando terminé mis estudios, mi primera experiencia en lo laboral fue un emprendimiento propio, y desde ahí, nunca paré.

Un emprendedor es quien, a partir de una idea innovadora, saca adelante por sus propios medios un proyecto en el que cree apasionadamente, busca la manera de materializarlo y asume los riesgos.

Esto define lo que yo soy, apasionada por lo que hago, inquieta y desafiante.

Fernanda Villalba

-¿Qué emprendimiento tenés ahora?

-Soy bróker de Remax Chacras, es algo que siempre me gusto, las relaciones, la interacción, el permanente desafío de brindar un servicio diferenciador. Es apasionante, te mantiene en acción, con capacitaciones e información permanente, y te hace relacionar con el mundo entero.

-¿Cómo ves el mercado inmobiliario?

-En Remax Chacras, junto a nuestro Corredor Matriculado Andrés Guerrero (Mat. 1596 CCPIM), vemos que hay un gran stock de propiedades de diversos valores. Este stock es consecuencia en parte de las propiedades que estaban en alquiler y que ahora se han puesto a la venta, y también por la tendencia a tener propiedades de menor superficie, con menor costo de mantenimiento. Además, dado que el costo de construcción en dólares aún sigue bajo, vemos que en nuestra provincia los desarrollistas están lanzando nuevos proyectos con distintas características

También notamos en Mendoza que sigue en aumento la zonificación de desarrollos inmobiliarios con sus correspondientes centros comerciales, en zonas como Luján, Maipú, Guaymallén... Esto hace que las personas no se trasladen, y cada vez más se manejen en una misma zona.

-¿Qué efecto tuvo la pandemia en el mercado inmobiliario?

-Algo muy notorio que está sucediendo como consecuencia del Covid-19 es que mucha gente de Buenos Aires se está mudando a Mendoza, es una de las ciudades elegidas para vivir por su mejor calidad de vida, y también porque aquí las propiedades son más económicas. Esta es una tendencia que se mantendrá también como consecuencia de la nueva forma de trabajar mediante el home office.

-¿Qué papel creés que tiene actualmente la mujer en los negocios?

-Es clave el papel de la mujer en la industria, si vemos estadísticas el 65% de agentes de bienes raíces son mujeres. Es un negocio muy lindo para nosotras, te conectás con mucha gente, la industria de bienes raíces tiene mucho de empatía, es por eso que más de la mitad son mujeres.

El equipo de mujeres de Remax Chacras.

Desafíos a futuro

Si bien el terreno ganado por las mujeres en el sector es importante, aún quedan objetivos a alcanzar. Para Fernanda, los desafíos pendientes “son los mismos que en otros negocios: la profesionalización, la capacitación permanente y la incorporación de las nuevas tecnologías, pero en ese sentido, no hay diferencias con los hombres. Me parece que este es un sector que no discrimina ni hace diferencias, donde la mujer tiene cabida de la misma forma que el hombre”. Por este motivo, esta tarde vamos a realizar un Networking Day en Remax Chacras para agasajar a las mujeres emprendedoras de Mendoza”.

RE/MAX CHACRAS

Pueyrredón 2124, Chacras de Coria, Mendoza

Tel: 0261-4963368 – chacras@remax.com.ar