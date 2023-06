Prestigiosos chefs, presentes en Caminos y Sabores

Del 6 al 9 de julio, se realizará la 17° edición de Caminos y Sabores en La Rural, el momento más esperado por los productores de alimentos, artesanos, cocineros, emprendedores, y los amantes de la cultura y gastronomía argentina. Sin duda, uno de los clásicos son las masterclass a cargo de reconocidos chefs. Dolli Irigoyen, Narda Lepes, Chantal Abad, Ximena Sáenz, Madame Papin, Juan Manuel Herrera y El Gordo Cocina ya están ideando exquisitos platos para compartir desde las cocinas con el público visitante.

Dolli Irigoyen

Si bien Caminos y Sabores se caracteriza por sus clásicos contenidos, cada año propone una experiencia distinta para disfrutar. Tan es así, que en esta edición se suma un espacio de la mano de El Gordo Cocina. En cada jornada al mediodía llevará adelante el segmento: “El Gordo Cocina Rapidísimo”, allí realizará preparaciones rápidas, riquísimas y muy fáciles con lo que hay en la heladera que también se transmitirá vía streaming.

Retratos culinarios

Destacada como la reina madre, entre los cocineros del país, Dolli Irigoyen deleitará al público con tips inmejorables. Su contacto con la cocina comenzó a temprana edad y a los 24 años inició su primer emprendimiento de pastelería, en su pueblo natal, General Las Heras. Según comentó, disfruta cocinar para su familia y sobre todo sus nietos. Palpitando una nueva edición de Caminos y Sabores, resaltó “la diversidad y la cantidad de productos que hay en la Feria para enaltecer la cocina argentina”.

Ximena Saenz

En tanto, Ximena Saenz, muy querida por el público, contó que lo que le gusta de su profesión es compartir y cocinar para los demás tanto en su vida personal como en el restaurante. “También amo disfrutar del trabajo manual que implica la cocina. Conectar con el sentido del olfato, tacto y gusto”, expresó.

Tan es así, que Banco Provincia la eligió para que prepare la Torta Bonaerense del Bicentenario durante la feria y reparta porciones con el público. Sobre su participación en la feria, afirmó: “Es una oportunidad única para los que amamos la cocina de encontrar en un mismo lugar a muchos productores con ganas de contar lo que hacen. Es lindo recorrer la feria y dejarse tentar por las distintas propuestas, elegir algunos productos para llevarse a casa y ponerse a cocinar con todas las novedades.”

Madame Papin

Como lo viene haciendo desde la primera edición, no podía faltar Madame Papin con todo su carisma y personalidad. Comentó que “lo que más disfruta de cocinar es combinar sabores, cosas que no tengan que ver una con la otra, como, por ejemplo: salame y dulce de leche”.

Como novedad, en esta edición realizará la Masterclass Pasión por la Carne Vacuna, segmento auspiciado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y resaltó que lo que más le gusta de la feria “es que nunca perdió su esencia que es la de poder disfrutar de los pequeños productores que vienen de todos lados del país”.

Narda Lepes

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) encenderá las hornallas de Caminos y Sabores junto a la reconocida cocinera Narda Lepes, quien brindará un masterclass en vivo y una charla magistral sobre la puesta en valor y reivindicación del producto Regional. En este sentido, Narda comentó: “Lo que más disfruto de cocinar es saber que sumo algo. Cuantas más personas sepan cocinar, mejor”, y resaltó la importancia de “concientizar para que todos pongamos nuestro granito de arena para diversificar el uso de los productos, enriquecer la cultura, para e incentivar la sustentabilidad”. Palpitando una nueva edición de la feria, destacó que “CyS tiene un largo camino recorrido, y es bueno que siga creciendo y acompañando cada vez más el desarrollo de los productos regionales”.

El gran maestro panadero argentino, Juan Manuel Herrera, estará presente una vez más ofreciendo una masterclass auspiciada por Longvie, con propuestas para que los aficionados puedan inspirarse en sus recetas más dulces y deliciosas. En la edición pasada Herrera enseñó a preparar medialunas saladas caseras, una variante de las dulces ideal para preparar rellenas con jamón y queso en desayunos, brunch o meriendas. Obviamente lo que más disfruta de cocinar son las preparaciones de panadería y pastelería, y lo que más le gusta de Caminos y Sabores “es la cercanía que tengo con productores del interior y muchos productos autóctonos nuestros que en el día a día no me es fácil llegar a conseguir y a verlos.”

El Gordo Cocina

Por su parte, Chantal Abad traerá al Gran Mercado Argentino, recetas fáciles y con onda, acompañadas de su carisma y simpatía. “Lo que más disfruto de cocinar es el compartir... esas situaciones lindas que se generan y transforman a la cocina en un momento de conexión con el otro. Me gusta también ir creando y probando sobre la marcha. Ahí es cuando la cocina se transforma y cobra vida”, comentó la destacada chef. Abad ya participó de varias ediciones de Caminos y Sabores y señaló que lo que más le gusta es que “siempre me vuelvo con un producto nuevo que desconocía; o me hago amiga de un productor que no conocía o acaba de surgir. Eso hace que cada año sea una experiencia distinta”.

Víctor García o más conocido como “El Gordo Cocina”, un amante de la cocina y del comer, lo que más disfruta de cocinar es “el poder transformar ingredientes en preparaciones riquísimas, y como al mezclar ciertas cosas lográs un resultado impresionante.” En referencia a Caminos y Sabores, afirmó que “el evento le da la oportunidad a todos esos productores a presentar cosas increíbles, que de otra manera no tendrían cómo mostrarse en Buenos Aires”.

Juan Manuel Herrera

Todos ellos, con sus increíbles historias, saberes y dominios gastronómicos, cocinarán con insumos, ingredientes y condimentos de los productores presentes en la feria. Esos que el público se acerca a adquirir todos los años, esos que vienen de lo extenso y lo profundo de nuestro país, esos tesoros que sólo se encuentran en Caminos y Sabores.

Además, como es tradicional y forma parte de la idiosincrasia de la feria estarán los 9 Caminos Temáticos; el Patio de Comidas; concursos como la Experiencia del Sabor; las SabrOfertas; entre otros clásicos. Y por segundo año consecutivo, todo lo que suceda en las cocinas y en los pasillos de la feria se transmitirá en vivo y en directo por caminosysabores.com.ar.

Por todo esto y más, Caminos y Sabores es mucho más que un evento gastronómico, es una experiencia única para los visitantes, a quienes les ofrece la posibilidad de comprar, degustar y conocer en profundidad alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos.