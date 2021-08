Precauciones y consejos para cuidarte del monóxido de carbono

En estos tiempos en los que estamos mucho más en nuestros hogares, es importante resaltar los cuidados frente a las intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono. Además, para que tus espacios estén más seguros no debés olvidar la adecuada instalación de artefactos y su mantenimiento, la ventilación de ambientes, entre otros aspectos.

Este enemigo silencioso es un material combustible rico en carbono, que necesita oxígeno para quemarse. Cuando la cantidad de oxígeno en el ambiente es insuficiente, la combustión es incompleta y se genera un efecto contraproducente para tu salud y la de quienes están en el mismo espacio.

¿Cuáles son los síntomas y cómo actuar ante una emergencia?

El monóxido de carbono es una sustancia muy peligrosa porque no se puede oler, no se puede ver y no se puede oír. Por eso es importante prestar atención a los siguientes síntomas que pueden presentarse: dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y/o pérdida de conocimiento.

Ante cualquier eventualidad, aconsejamos que procedas de la siguiente forma:

1. Abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente

2. Cerrar la llave de paso de gas

3. Llevar a la persona afectada a un espacio abierto para oxigenarla

4. Llamar al 911 para asistencia médica

5. Quedarse junto a la persona hasta que llegue el servicio de emergencias

¿Qué hacer para prevenir intoxicaciones?

Conocé nuestros Consejos Ecogas para detectar esta sustancia nociva en el aire, tomar precauciones y evitar poner en riesgo tu salud.

Verificá que la llama sea siempre azul. La llama de los artefactos debe ser siempre de color azul y de aspecto uniforme. Si tiene tonalidades amarillas, puede estar produciendo monóxido de carbono.

Controlá las rejillas de ventilación. Mantené limpias las rejillas para renovar el aire en los ambientes y los conductos sin obstrucciones para la libre evacuación de gases de combustión.

Mantené los espacios ventilados. Es importante para renovar el aire y mantener una ventilación constante en los espacios, permitiendo la circulación del mismo.

Realizá un control anual de todas las instalaciones de gas. En especial, antes de comenzar las temporadas de frío, es conveniente verificar todos los artefactos a gas y la ventilación de los ambientes. Debe controlarse el buen funcionamiento de cada artefacto.

Calefaccioná con el artefacto apropiado. Recordá utilizar cada artefacto para lo que fue diseñado. No uses artefactos de cámara abierta en baños o dormitorios. En estos ambientes solo están permitidos los de tiro balanceado. No utilizar hornos ni hornallas para calefaccionar ambientes.

Calefaccioná con artefactos homologados. Instalá solo artefactos homologados por ENARGAS, con la intervención de un gasista matriculado.

Verificá que las paredes estén libres de hollín. Si observás manchas negras de hollín en paredes o techos próximos a los artefactos a gas, llamá a un gasista matriculado para que revise su funcionamiento. La presencia de hollín en las paredes cercanas a los artefactos de combustión, es una señal de emisión de monóxido de carbono.

Hacé las conexiones con gasistas matriculados. Las conexiones domiciliarias y las instalaciones o reparaciones de artefactos a gas deben ser realizadas exclusivamente por gasistas matriculados.

Info útil

Es importante que conozcas los teléfonos de emergencia ante cualquier accidente. Desde las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca podés comunicarte al 0800-555-6677 y desde la región cuyana de Mendoza, San Juan, San Luis podés llamar 0800-999-1600.