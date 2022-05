Paraguay y su desarrollo inmobiliario

En los últimos años, la economía paraguaya fue una de las que más y mejor creció en la región, logrando un sostenido incremento que se ha mantenido hasta ahora. Esto ha hecho que, capte la atención de los inversores del rubro inmobiliario.

En base a lo expuesto, dialogamos con Fernanda Villalba, bróker de RE/MAX Chacras, que, en esta oportunidad, visitó Paraguay y nos comentó: “Entendemos que la red de RE/MAX Chacras en el mundo es muy grande y sabemos también que debemos estar muy actualizados de las posibilidades que ofrece el Real State en distintas plazas, dado que hoy, el inversor, no solo invierte en Argentina. Es por esto que estuvimos en la casa central de RE/MAX Paraguay y nos reunimos con diversos desarrollistas de Asunción”.

Además, Fernanda Villalba, expresó que el vecino país lleva tiempo siendo una opción de inversión y que, entre otras cosas, tuvo una inflación del 2,2% en el 2020, un crecimiento del PBI del 3,5%, baja deuda pública externa y los impuestos son los más bajos de la zona. Esto hace que sea un mercado interesante en cuanto a desarrollos inmobiliarios, para comprar.

“Recordemos que Asunción es la capital de Paraguay, y como en todos lados, hay distintos precios en función de la ubicación y terminaciones de los desarrollos”, señaló.

“Podemos encontrar departamentos listos para mudarse, de un dormitorio de 50 metros cuadrados cubiertos desde los U$S 80.000 a U$S 100.000 y de dos dormitorios de 80 metros cuadrados cubiertos desde los U$S 120.000 a U$S 135.000. Todos estos inmuebles se encuentran en edificios que cuentan con terraza, gimnasio, pileta y quincho. En caso de invertir, estos precios pueden contar con un descuento, cuya forma de pago es de 20% de anticipo, 60% en 16 ó 20 cuotas y el saldo del 20% en la entrega del departamento”, agregó Fernanda Villalba.

A la hora de decidir invertir en el mercado inmobiliario, es necesario tener en cuenta que las inversiones son a mediano plazo, pero resultan más seguras frente a otras. Además, es menester buscar un correcto asesoramiento, para evaluar entre toda la oferta que existe actualmente en Argentina y fuera del país. “Frente a este panorama, nuestros agentes de RE/MAX Chacras cuentan con una gran capacitación, con el propósito de brindar las mejores asesorías a nuestros clientes”, aclaró Fernanda.

Respecto a los valores anteriormente mencionados, se visualiza a futuro un mercado en el que las inversiones o los capitales van a seguir estando resguardados, teniendo en cuenta que, desde hace más de diez años, el país sigue en crecimiento.

“Hoy en Paraguay están invirtiendo muchísimos argentinos, uruguayos, chilenos y brasileros. Por eso decidimos viajar, porque vimos una gran oportunidad de inversión”, remarcó Fernanda Villalba.