Nómadas digitales: trabajar desde Qatar o cualquier lugar del mundo

Según datos del mercado, el número de nómadas digitales con trabajos regulares creció de 6.3 millones en 2020 a 10.2 millones en 2021, y se cree que la cifra ascenderá a mil millones de personas en 2035. Algunos de los factores que producen esto son el aumento en la cantidad de profesionales independientes, la disminución en el costo de los tickets aéreos y la cantidad de individuos que deciden no tener hijos.

“Argentina tuvo de los confinamientos más largos del mundo por la pandemia, y me tocó vivirlo sola en un departamento”, explica Josefina Marcó en el podcast “Futuro Abierto”, justificando los motivos por los cuales decidió convertirse en nómada digital.

“Me di cuenta de que no quería seguir viviendo de esta manera, así que renuncié a mi empleo como Manager de Comunicaciones y me mudé a Barcelona, España. Si bien hoy no tengo auto y comparto mi vivienda con otra persona, soy feliz porque estoy priorizando otras cuestiones”, explicó al ser entrevistada en el episodio 6 del podcast “Futuro Abierto”, una producción de las firmas Oracle y Digital House para reflexionar sobre temáticas clave de la era digital.

Otro de los entrevistados comentó que desde hace dos años cambia de ciudad cada 15 días: “No hay un estándar para ser un nómada digital: hay gente que se traslada a cada rato, y otra que lo hace con menos frecuencia. Lo mismo que el teletrabajo, ya que hay quienes trabajan desde casa y otros que prefieren ir a un bar”, detalla.

Cómo ser nómade digital

Los avances de la tecnología habilitan a que las personas puedan diseñar su vida a medida. Sin embargo, para poder ser nómadas digitales es preciso que se den algunas condiciones, entre ellas, contar con los conocimientos aptos para poder trabajar de forma remota. Por ejemplo, algunos de los profesionales más buscados en el mundo para trabajar a distancia son los programadores web full stack.

En el caso de los perfiles que se desempeñan en relación de dependencia, es común que las organizaciones que los contratan ofrezcan a sus colaboradores la posibilidad de trabajar desde donde ellos quieran: “Ya no es posible que las empresas brinden los mismos beneficios para todos. La tendencia es que exista una especie de menú que le permita a cada colaborador elegir lo que le sirva”, comentó Carla Alves, VP de RRHH de Oracle para América Latina al participar en el podcast arriba mencionado.

Por su parte, Ricardo Morales, director de Xperis en Colombia, una consultora de Recursos Humanos con foco en tecnología, recomienda a los interesados en ser nómadas digitales una serie de consejos, entre ellos, aprender idiomas y lenguajes, y desarrollar capacidades vinculadas con los trabajos más afines con este estilo de vida.

Hoy en día existen proyectos para beneficiar a nómades digitales a través de nuevas legislaciones. Por ejemplo, Plumia busca fundar un país en internet para luego salir a buscar alianzas con otros gobiernos en donde puedan encontrar beneficios para sus nómades digitales. Otra agrupación que ya existe es Bitnation, cuyo objetivo es generar un gobierno descentralizado que elimine fronteras para nómades digitales.

Este estilo de vida está tan en alza, que ya hay varios países como España, República Checa, Portugal y Alemania que están lanzando visados para nómadas digitales, con el fin de dar la bienvenida a teletrabajadores extranjeros. De esta manera, las oportunidades para combinar el trabajo con los viajes nunca estuvo tan al alcance de la mano.