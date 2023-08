¡No te quedés sin tus tickets 2x1 para el Game Manía Fest!

Game Manía Fest, el evento más grande de Cuyo, ofrecerá este sábado y domingo competencias Gamer Free Play, de Valorant, CS GO, Fortnite, FIFA, League of Legends, DragonballZ, Minecraft, Mortal Kombat, Fall Guys, Roquet League, Call of Dutti y Mario Kart. Más de 100 estaciones de juego para competir y ganar o simplemente divertirse entre amigos.

¡Conseguí tus entradas 2x1 en Los Andes Pass (Pass Gold dos días) y no te pierdas dos días de pura diversión!

Contará también con la presencia de reconocidos streamers (Passthor, Frankkaster, Anto Regio, entre otros), youtubers (Tomex, Sarastech, Giuly Cobian, entre otros), freestylers, Gamemanía Party, cosplay y low cosplay. Además, encontrás allí tiendas comic, taller armado de PC, juegos de rol y zona retro.

Con tu entrada, además de participar por el sorteo de dos PC Gamer, tenés pase libre a todas las actividades: acceso a todas las Arenas Gamers, Zona VR, Zona Retro, Airsoft, salas de escape, juegos de salón, juegos de mesa y juegos de rol.